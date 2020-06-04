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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА 1 июня начал переговоры с Сорокиным о новом контракте

ЦСКА 1 июня начал переговоры с голкипером Ильей Сорокиным о новом контракте, сообщил президент московского хоккейного клуба Игорь Есмантович.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сорокин выступал за ЦСКА с 2014 года, и его контракт с клубом истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что 24-летний голкипер хочет продолжить карьеру в НХЛ.

«На этой неделе, если быть точнее, то 1 июня, мы начали обсуждать контракт с Ильей Сорокиным», — приводит слова Есмантовича официальный Twitter ЦСКА.

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