Главный тренер ХК ЦСКА Никитин подписал новый трехлетний контракт с клубом
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА подписал новые контракты с представителями тренерского штаба команды во главе с Игорем Никитиным на три года. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА подписал новые контракты с представителями тренерского штаба команды во главе с Игорем Никитиным на три года. Об этом ТАСС сообщили в
Контракт 47-летнего Никитина истек по окончании сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен
«Весь тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным подписал трехлетний контракт», — сообщили в
Никитин возглавляет ЦСКА с 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась победителем регулярного чемпионата, а в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. В КХЛ Никитин ранее возглавлял омский «Авангард» (2009−2010) и входил в штаб омского клуба до 2011 года. С 2013 по 2014 год он работал ассистентом главного тренера новосибирской «Сибири», а с 2014 по 2017 год входил в тренерский штаб ЦСКА.
С 2012 по 2018 год Никитин работал в тренерском штабе сборной России. В 2018 году российские хоккеисты стали победителями Олимпийских игр, а в 2012 и 2014 годах становились чемпионами мира.