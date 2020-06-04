Главный тренер ХК ЦСКА Никитин подписал новый трехлетний контракт с клубом

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Контракт 47-летнего Никитина истек по окончании сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4−0 в серии первого раунда обыграл нижегородское «Торпедо».

«Весь тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным подписал трехлетний контракт», — сообщили в пресс-службе.

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Никитин возглавляет ЦСКА с 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась победителем регулярного чемпионата, а в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. В КХЛ Никитин ранее возглавлял омский «Авангард» (2009−2010) и входил в штаб омского клуба до 2011 года. С 2013 по 2014 год он работал ассистентом главного тренера новосибирской «Сибири», а с 2014 по 2017 год входил в тренерский штаб ЦСКА.