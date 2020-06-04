Никитин: ХК ЦСКА нацеливается только на победу в Кубке Гагарина

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В четверг ЦСКА объявил о заключении нового трехлетнего контракта с 47-летним специалистом. В досрочно завершенном сезоне КХЛ ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4−0 в серии первого раунда обыграл нижегородское «Торпедо». Под руководством Никитина ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина в 2019 году.

«Переговоров как таковых не было, просто руководители были заняты более важными проблемами. Ждали, когда будет возможность. Конечно, для меня большая честь работать в ЦСКА. Это новое испытание, но далеко загадывать не будем, будем идти день за днем», — отметил Никитин.

Со следующего сезона КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей. В межсезонье ЦСКА покинули Линден Вей, Алексей Марченко, Александр Романов, Александр Попов, Сергей Толчинский. Лучший снайпер регулярного чемпионата Кирилл Капризов, а также Михаил Григоренко, Максим Шалунов Михаил Науменков и Илья Сорокин намерены продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В четверг президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью пресс-службе команды заявил, что клуб ведет переговоры с Сорокиным о контракте на следующий сезон.

«Это сегодняшняя реальность. Но мы перестроимся, сейчас ведется работа по комплектованию команды, немножко поменяется тренировочный процесс. Но задачи никто не отменял, поэтому нацеливаемся только на Кубок Гагарина», — подчеркнул Никитин.