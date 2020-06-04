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13:37 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по хоккею Каблуков в третий раз за неделю сменил клуб

ТАСС, 4 июня. Нападающий Илья Каблуков перешел из магнитогорского «Металлурга» в омский «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

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Контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на один год. В результате обмена «Авангард» также получил права на защитника Алексея Береглазова, в «Металлург» перешел канадский нападающий Тэйлор Бек.

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Каблуков стал игроком «Металлурга» во вторник, расторгнув днем ранее контракт с хабаровским «Амуром». В дальневосточный клуб игрок перешел из петербургского СКА 28 мая в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал «Металлург».

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В прошедшем сезоне КХЛ россиянин сыграл за СКА в 48 встречах и отметился тремя голевыми передачами. Каблуков представлял СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Также он выступал за московские ЦСКА, «Спартак», подмосковный «Атлант» и нижегородское «Торпедо». В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.

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