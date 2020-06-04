Олимпийский чемпион по хоккею Каблуков в третий раз за неделю сменил клуб

Контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на один год. В результате обмена «Авангард» также получил права на защитника Алексея Береглазова, в «Металлург» перешел канадский нападающий Тэйлор Бек.

Каблуков стал игроком «Металлурга» во вторник, расторгнув днем ранее контракт с хабаровским «Амуром». В дальневосточный клуб игрок перешел из петербургского СКА 28 мая в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал «Металлург».

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