Олимпийский чемпион по хоккею Каблуков в третий раз за неделю сменил клуб
ТАСС, 4 июня. Нападающий Илья Каблуков перешел из магнитогорского «Металлурга» в омский «Авангард». Об этом сообщает
ТАСС, 4 июня. Нападающий Илья Каблуков перешел из магнитогорского «Металлурга» в омский «Авангард». Об этом сообщает
Контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на один год. В результате обмена «Авангард» также получил права на защитника Алексея Береглазова, в «Металлург» перешел канадский нападающий Тэйлор Бек.
Каблуков стал игроком «Металлурга» во вторник, расторгнув днем ранее контракт с хабаровским «Амуром». В дальневосточный клуб игрок перешел из петербургского СКА 28 мая в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал «Металлург».
В прошедшем сезоне КХЛ россиянин сыграл за СКА в 48 встречах и отметился тремя голевыми передачами. Каблуков представлял СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Также он выступал за московские ЦСКА, «Спартак», подмосковный «Атлант» и нижегородское «Торпедо». В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.