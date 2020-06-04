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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат для «Барыса». Как в Казахстане могут раскрутить еще одного американца для КХЛ

Американский нападающий Картер Кампер мог бы закрыть вакантную позицию в казахстанском «Барысе» — 31-летний форвард способен стать основным разыгрывающим в столичной команде для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые моменты карьеры Кампера — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Центральный нападающий заявил о себе сначала на школьном, а затем и студенческом уровнях, когда входил в различные символические сборные. Во взрослый хоккей он перешел в статусе чемпиона NCAA и члена первого состава звезд лиги. Результативен форвард и в АХЛ — в 614 играх набрал 469 (131+338) очков.

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Но есть одно обстоятельство — его рост 175 сантиметров. Ведущие центральные нападающие «Барыса» последних лет не ниже 180 сантиметров: рост Корбэна Найта составил 186 сантиметров, а Линдена Вея — 183. Около 185 сантиметров рост Дастина Бойда.

Кампер, как Кертис Волк — оба по 175 сантиметров. Так что физические данные — один из немногих минусов американца, ведь Волк тоже приходил с результативным послужным списком, но пока не стал лидером команды. Таким образом, вряд ли 31-летнего игрока пригласят в «Барыс», ведь «слабые» места могут перевесить его плюсы.

Возможно, что «Барыс» сменит игровой рисунок с учетом подбора игроков (после приглашения Кампера) и он впишется в команду. Команде нужен распасовщик, а игроку — клуб в европейской лиге. Стороны могут найти точки соприкосновения, если новый главный тренер найдем ему нужную роль.

Напомним, новый сезон в КХЛ стартует в начале сентября, а «Барыс» без главного тренера и определенными финансовыми проблемами. Состав команды практически укомплектован, но новый наставника может привести других исполнителей в «Барыс».

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