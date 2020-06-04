ЦСКА еще на три года оставил тренера-чемпиона. Никитин может стать хоккейным Фергюсоном, если не уйдет в сборную
Ему придется строить новую команду. Снова взять Кубок Гагарина будет очень трудно.
Ему придется строить новую команду. Снова взять Кубок Гагарина будет очень трудно.
ЦСКА продлил контракт с Игорем Никитиным и всем тренерским штабом на три года. Решение логичное. Конечно, можно было придумать причину, дабы избавиться от главного тренера, как это сделали в Уфе. Не выиграл Николай Цулыгин Кубок Гагарина? Меняем его на финского помощника. Вот и Никитин защитить титул не смог. А значит, с задачей на сезон на справился. Мало ли, что чемпион в КХЛ
Все это, конечно, рассуждения в порядке бреда. Никитин за три года в качестве главного тренера ЦСКА выиграл две регулярки, один Кубок Гагарина и проиграл одну серию
Три года Никитина в ЦСКА — это три стадии. Сначала он воспринимался как ухудшенная версия Дмитрия Квартальнова. Порядки при бывшем помощнике стали еще более казарменными. Если Квартальнов зачастую давал огня, будучи эмоциональным тренером, то его ассистент оказался подчеркнуто скуп на внешние проявления. Таким был и хоккей ЦСКА в первый год Никитина. От него бежал в «Салават Юлаев» Антон Бурдасов, не сработался с тренером уже упомянутый Шумаков, да и молодые Окулов с Кузьменко частенько катались в Высшую лигу.
В команде стало меньше недовольных, а в таких условиях и тренеру работать легче. Не нужно каждый день объяснять потенциальному лидеру, почему он оказался в запасе. Никитин чуть приоткрылся перед прессой. Тоже самое можно сказать и про игру его подопечных. В чемпионский сезон ЦСКА показал все такой же структурированный, но более разнообразный и приятный глазу хоккей.
Ну и, наконец, третья стадия. После завоевания Кубка Гагарина вся команда переживала так называемое «чемпионское похмелье». Никитина это явление не застало врасплох. Москвичи по осени действительно угодили в небольшую яму, но вскоре выбрались из нее. Главный тренер ЦСКА признавал, что в игроках, полгода назад взявших трофей, нет прежней искры. Через индивидуальные беседы он эту самую искру добыл подобно тому, как первобытные люди добывали огонь. То, во что в итоге вылилось чемпионское похмелье, выражаясь языком Игоря Захаркина, скорее напомнило запланированный спад. К
А вот теперь перейдем к самому интересному. Это срок контракта. Три года, конечно, не пять (максимум по трудовому законодательству РФ), но все равно солидно. Вместе с теми сезонами, что Никитин уже отработал, будет шесть. А вот это уже будет рекордом для КХЛ. Дело в том, что ни один тренер в лиге не занимал свою должность непрерывно на протяжении шести лет. Зинэтула Билялетдинов рулил «Ак Барсом» с 2004 по 2011 год, а затем с 2014 по 2019-й, но его казанская история начиналась еще в Суперлиге, а потом прерывалась на работу в сборной России. Фактически одной командой шесть лет руководил Олег Знарок, но формально ХК МВД и «Динамо»
Причем причины, по которым у ЦСКА в ближайшие три года появится новый главный тренер, могут быть диаметрально противоположные. Сейчас трудно представить, при каких условиях Игорь Есмантович решится уволить своего тезку. Однако перестройка в хоккейном клубе сродни турбулентности для самолета. А она для ЦСКА, завершившего трехлетний цикл, неизбежна.
ЦСКА покидают Михаил Григоренко, Линден Вей, Алексей Марченко и Кирилл Капризов. Не до конца ясна судьба Никиты Нестерова, Максима Шалунова и Михаила Науменкова. Александра Романова мы умышленно не называем, так как ключевым игроком ЦСКА он стать не успел. Есть шанс, что на сезон останется Илья Сорокин, но через год «армейцы» недосчитаются не только его, но и Константина Окулова, который остался Москве, чтобы лучше подготовиться к покорению НХЛ. Весной 2021 года из тех, кто добывал для ЦСКА первый в истории Кубок Гагарина могут остаться только Слепышев, Мамин, Андронов, Телегин и еще пара человек. В любом случае, перед Никитиным встанет задача построить на месте руин новую команду.
Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон известен во многом тем, что работая почти всю жизнь с «Манчестер Юнайтед», он смог создать под одной вывеской сразу несколько чемпионских команд. У нас
Глядя на то, как Роман Ротенберг каждый год меняет главных тренеров сборной России,
Дмитрий Ерыкалов