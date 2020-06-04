ЦСКА еще на три года оставил тренера-чемпиона. Никитин может стать хоккейным Фергюсоном, если не уйдет в сборную

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ЦСКА продлил контракт с Игорем Никитиным и всем тренерским штабом на три года. Решение логичное. Конечно, можно было придумать причину, дабы избавиться от главного тренера, как это сделали в Уфе. Не выиграл Николай Цулыгин Кубок Гагарина? Меняем его на финского помощника. Вот и Никитин защитить титул не смог. А значит, с задачей на сезон на справился. Мало ли, что чемпион в КХЛ из-за пандемии коронавируса в принципе не было определен.

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Все это, конечно, рассуждения в порядке бреда. Никитин за три года в качестве главного тренера ЦСКА выиграл две регулярки, один Кубок Гагарина и проиграл одну серию плей-офф, причем финальную. Тогда, напомним, «армейцы» уступили «Ак Барсу» на фоне того, что целый ряд ведущих игроков переболели свинкой, а со второго матча серии москвичи обходились без Сергея Шумакова. Впрочем, Никитин сам вывел нападающего из состава за нарушение дисциплины.

Три года Никитина в ЦСКА — это три стадии. Сначала он воспринимался как ухудшенная версия Дмитрия Квартальнова. Порядки при бывшем помощнике стали еще более казарменными. Если Квартальнов зачастую давал огня, будучи эмоциональным тренером, то его ассистент оказался подчеркнуто скуп на внешние проявления. Таким был и хоккей ЦСКА в первый год Никитина. От него бежал в «Салават Юлаев» Антон Бурдасов, не сработался с тренером уже упомянутый Шумаков, да и молодые Окулов с Кузьменко частенько катались в Высшую лигу.

Надо отдать Никитину должно. Он изменился. На второй гол самостоятельной работы Игорь Валерьевич стал гибче. Отчасти этому поспособствовало то, что состав ЦСКА несколько подужался, стал более сбалансированным.

В команде стало меньше недовольных, а в таких условиях и тренеру работать легче. Не нужно каждый день объяснять потенциальному лидеру, почему он оказался в запасе. Никитин чуть приоткрылся перед прессой. Тоже самое можно сказать и про игру его подопечных. В чемпионский сезон ЦСКА показал все такой же структурированный, но более разнообразный и приятный глазу хоккей.

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Ну и, наконец, третья стадия. После завоевания Кубка Гагарина вся команда переживала так называемое «чемпионское похмелье». Никитина это явление не застало врасплох. Москвичи по осени действительно угодили в небольшую яму, но вскоре выбрались из нее. Главный тренер ЦСКА признавал, что в игроках, полгода назад взявших трофей, нет прежней искры. Через индивидуальные беседы он эту самую искру добыл подобно тому, как первобытные люди добывали огонь. То, во что в итоге вылилось чемпионское похмелье, выражаясь языком Игоря Захаркина, скорее напомнило запланированный спад. К плей-офф, который оборвался после первого раунда, ЦСКА снова подошел главным фаворитом.

А вот теперь перейдем к самому интересному. Это срок контракта. Три года, конечно, не пять (максимум по трудовому законодательству РФ), но все равно солидно. Вместе с теми сезонами, что Никитин уже отработал, будет шесть. А вот это уже будет рекордом для КХЛ. Дело в том, что ни один тренер в лиге не занимал свою должность непрерывно на протяжении шести лет. Зинэтула Билялетдинов рулил «Ак Барсом» с 2004 по 2011 год, а затем с 2014 по 2019-й, но его казанская история начиналась еще в Суперлиге, а потом прерывалась на работу в сборной России. Фактически одной командой шесть лет руководил Олег Знарок, но формально ХК МВД и «Динамо» все-таки разные организации.

Никитин имеет все шансы стать рекордсменом КХЛ. Шесть лет на одном месте — уникальное явление. Особенно для тренера топ-клуба, где ставят только максимальные задачи. Вот только никакой гарантии, что Игорь Валерьевич до конца отработает только-только подписанный контракт, нет и быть не может.

Причем причины, по которым у ЦСКА в ближайшие три года появится новый главный тренер, могут быть диаметрально противоположные. Сейчас трудно представить, при каких условиях Игорь Есмантович решится уволить своего тезку. Однако перестройка в хоккейном клубе сродни турбулентности для самолета. А она для ЦСКА, завершившего трехлетний цикл, неизбежна.

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ЦСКА покидают Михаил Григоренко, Линден Вей, Алексей Марченко и Кирилл Капризов. Не до конца ясна судьба Никиты Нестерова, Максима Шалунова и Михаила Науменкова. Александра Романова мы умышленно не называем, так как ключевым игроком ЦСКА он стать не успел. Есть шанс, что на сезон останется Илья Сорокин, но через год «армейцы» недосчитаются не только его, но и Константина Окулова, который остался Москве, чтобы лучше подготовиться к покорению НХЛ. Весной 2021 года из тех, кто добывал для ЦСКА первый в истории Кубок Гагарина могут остаться только Слепышев, Мамин, Андронов, Телегин и еще пара человек. В любом случае, перед Никитиным встанет задача построить на месте руин новую команду.

Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон известен во многом тем, что работая почти всю жизнь с «Манчестер Юнайтед», он смог создать под одной вывеской сразу несколько чемпионских команд. У нас чем-то подобным может похвастаться только Билялетдинов, да и то с большой натяжкой. Когда из «Ак Барса» ушли Данис Зарипов и Алексей Морозов, и в Казани наступил период безвременья, расхлебывать это пришлось Валерию Белову. Билялетдинов и правда выиграл Кубок Гагарина-2018 с совершенно другой командой, нежели та, что доминировала на заре КХЛ, но самые темные времена ему удалось пересидеть в сборной. Вячеслав Быков выигрывал два своих кубка с разными клубами, а Знарок с примерно одним и тем же составом «Динамо». Ключевые игроки были с ним начиная с ХК МВД и вплоть до ухода в сборную.

Перед Никитиным стоит уникальный вызов. Отягощается задача тем, что добывать второй Кубок Гагарина ЦСКА предстоит уже в совершенно иных условиях. И дело не только в собственных потерях. За счет жесткого потолка зарплат к «армейцам» подтянулись «Динамо», «Локомотив» и даже «Спартак». Уже второй раунд на Западе обещает нам страшное рубилово. Но если Никитин с этим справится, то появится вероятность, что он недоработает контракт с «армейцами» уже совсем по другой причине.

Глядя на то, как Роман Ротенберг каждый год меняет главных тренеров сборной России, что-то нам подсказывает, что вскоре у главы штаба и первого вице-президента ФХР закончатся патроны. Когда иссякнут тренеры-функции, пригодные для совмещения в СКА и национальной команде, в федерации придут на поклон к самому успешному специалисту в стране. И вот тогда Никитин, однажды покинувший штаб сборной, чтобы сосредоточиться на работе с клубом, пойдет по стопам Билялетдинова и Знарка.