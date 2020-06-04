«Барыс» не видит в составе команды Жайлауова и Семенова?

Против опытных казахстанцев действуют два обстоятельства. 34-летний Жайлауов и 36-летний Семенов могут не устроить нового главного тренера «Барыса», а в «Номаде», выступающем в ВХЛ, им места могут не найти, ведь ставку там делают на молодых хоккеистов.

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Второе — контракты. Дорогие не устроят клуб, недорогие — игроков. Возможно, что оба играют смогут сыграть на чемпионате мира, тогда два ветерана получат соглашения. Усилит их позиции заинтересованность главного тренера, ведь специалист возглавит не только клуб, но и сборную Казахстана.

Может быть, он не откажется от двух проверенных исполнителей, если национальную команду не удастся усилить. Среди потенциальных отказников — Дастин Бойд и Найджел Доус. Определенный дефицит исполнителей способен привлечь внимание к Жайлауову и Семенову.

В похожей ситуации был 36-летний Хенрик Карлссон. Шведский вратарь мог остаться без команды, но лидер сборной Казахстана на вратарской позиции получил соглашение на год. Возможно, будут места и еще для двух ветеранов.