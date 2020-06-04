Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не видит в составе команды Жайлауова и Семенова?

Казахстанский клуб «Барыс» может не продлить трудовые отношения с двумя опытными игроками — с защитником Максимом Семеновым и нападающим Талгатом Жайлауовым. В последнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игроки сборной Казахстана за основную команду практически не играли, а в новом могут и вовсе оказаться вне системы клуба. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Против опытных казахстанцев действуют два обстоятельства. 34-летний Жайлауов и 36-летний Семенов могут не устроить нового главного тренера «Барыса», а в «Номаде», выступающем в ВХЛ, им места могут не найти, ведь ставку там делают на молодых хоккеистов.

Читайте также
Кандидат для «Барыса». Как в Казахстане могут раскрутить еще одного американца для КХЛ

Второе — контракты. Дорогие не устроят клуб, недорогие — игроков. Возможно, что оба играют смогут сыграть на чемпионате мира, тогда два ветерана получат соглашения. Усилит их позиции заинтересованность главного тренера, ведь специалист возглавит не только клуб, но и сборную Казахстана.

Может быть, он не откажется от двух проверенных исполнителей, если национальную команду не удастся усилить. Среди потенциальных отказников — Дастин Бойд и Найджел Доус. Определенный дефицит исполнителей способен привлечь внимание к Жайлауову и Семенову.

В похожей ситуации был 36-летний Хенрик Карлссон. Шведский вратарь мог остаться без команды, но лидер сборной Казахстана на вратарской позиции получил соглашение на год. Возможно, будут места и еще для двух ветеранов.

Напомним, новый сезон в КХЛ начнется в сентябре — казахстанский клуб «Барыс» не определился с главным тренером. Примерный состав команды выглядит так. Тренировочный лагерь казахстанского клуб должен начаться в июле.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
ЦСКА продлил контракт с бывшим тренером "Барыса" из Казахстана
Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
Хоккейный ЦСКА еще на три года оставил тренера-чемпиона
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Лучший тяжеловес РФ летит драться в США. В его победу не верят
Криштиану Роналду придумал способ бегать быстрее
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Пьедестал позора. Как судьи унизили российских фигуристов на ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь