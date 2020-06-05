Валерий Брагин возглавил хоккейный клуб СКА
ТАСС, 5 июня. Валерий Брагин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Валерий Брагин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает
Контракт с 64-летним Брагиным рассчитан на два года. На этом посту он сменил Алексея Кудашова. До этого 64-летний Брагин занимал должность старшего тренера команды. Ранее в пятницу Брагин также сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России.
Вместе с Кудашовым команду покинули тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус и тренер по индивидуальной физической подготовке Денис Коротышев, их заменили Петер Хирш и Артем Нехороших соответственно. Помимо Брагина, в тренерский штаб СКА вошли старший тренер Андрей Козырев, тренер Александр Бойко, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по общей физической подготовке Юрий Жданов и Александр Трошин,
«Перед СКА как всегда стоят высокие спортивные задачи. К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу, в следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое, — приводит слова Брагина
«Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодежной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА, Валерий Николаевич любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами, — отметил глава штаба и
Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. После него команду возглавил Игорь Ларионов. Вместе со своими подопечными Брагин стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды — бронзовые. Также он тренировал воскресенский «Химик», саратовский «Кристалл», московский «Спартак», подмосковный «Атлант», ЦСКА и сборную России среди игроков не старше 18 лет, которая под его руководством выиграла юниорский чемпионат мира в 2004 году.