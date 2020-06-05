Валерий Брагин возглавил хоккейный клуб СКА

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 64-летним Брагиным рассчитан на два года. На этом посту он сменил Алексея Кудашова. До этого 64-летний Брагин занимал должность старшего тренера команды. Ранее в пятницу Брагин также сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России.

Вместе с Кудашовым команду покинули тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус и тренер по индивидуальной физической подготовке Денис Коротышев, их заменили Петер Хирш и Артем Нехороших соответственно. Помимо Брагина, в тренерский штаб СКА вошли старший тренер Андрей Козырев, тренер Александр Бойко, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по общей физической подготовке Юрий Жданов и Александр Трошин, тренер-методист Ларс Юхансон и тренер по развитию игроков Дэниел Бохнер. Пост главы штаба продолжит занимать Роман Ротенберг, генерального директора клуба — Андрей Точицкий.

«Перед СКА как всегда стоят высокие спортивные задачи. К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу, в следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое, — приводит слова Брагина пресс-служба клуба. — В межсезонье мы серьезно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов: сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодежь к КХЛ без потери результата. Хочется верить, что новый сезон мы начнем вместе с нашими болельщиками, потому что атмосферу переполненного “Ледового” заменить просто невозможно».

«Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодежной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА, Валерий Николаевич любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами, — отметил глава штаба и вице-президент клуба Ротенберг. — Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования, мы убеждены, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков. Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны: на предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату на следующих Играх, наша общая главная цель — победа на Олимпиаде в Пекине».