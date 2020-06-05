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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ротенберг прокомментировал назначение Брагина на пост тренера СКА

Хоккейный клуб СКА с новым тренерским штабом сможет сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков, сказал вице-президент петербургской команды Роман Ротенберг.

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Источник: Спорт РИА Новости

СКА в пятницу объявил о назначении Валерия Брагина на пост главного тренера петербургского клуба. Он сменил в этой должности Алексея Кудашова.

«Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодежной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА. Валерий Николаевич любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами. Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования. Убеждены, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков. Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны. На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату на следующих Играх. Контракт Валерия Брагина рассчитан на два года, наша общая главная цель — победа на Олимпиаде в Пекине», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

«Для развития клуба важна идентичность, целостность в подготовке хоккеистов. Мы хотим, чтобы СКА доминировал не на отдельных отрезках, а на протяжении всего матча, оказывал постоянное давление на соперника, шел в активный прессинг, контролировал шайбу. Рецепт успеха в сочетании железобетонной обороны и атакующего творчества. Современный хоккей подразумевает постоянное движение, короткие смены, игру в атаке и обороне всей пятеркой — таким мы видим будущий СКА. Мы используем как собственные наработки, так и наиболее передовые мировые методики с индивидуальным, что особенно важно, подходом к каждому хоккеисту для повышения их эффективности», — добавил Ротенберг.

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