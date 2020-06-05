Ротенберг прокомментировал назначение Брагина на пост тренера СКА

«Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодежной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА. Валерий Николаевич любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами. Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования. Убеждены, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков. Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны. На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату на следующих Играх. Контракт Валерия Брагина рассчитан на два года, наша общая главная цель — победа на Олимпиаде в Пекине», — цитирует Ротенберга сайт СКА.