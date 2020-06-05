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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер Максим Третьяк пополнил ряды ХК «Сочи»

Вратарь Максим Третьяк, внук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2020/21.

Третьяк начинал свою карьеру в системе московского ЦСКА и успел поиграть за «Красную армию» в МХЛ и «Звезду» в Высшей хоккейной лиге. В КХЛ голкипер дебютировал в сезоне-2016/17 за владивостокский «Адмирал», после чего играл в рижском «Динамо» и ЦСКА. Прошедший сезон он провел в «Звезде», в составе которой вышел на лед в 18 матчах.

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