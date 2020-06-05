Голкипер Максим Третьяк пополнил ряды ХК «Сочи»

Третьяк начинал свою карьеру в системе московского ЦСКА и успел поиграть за «Красную армию» в МХЛ и «Звезду» в Высшей хоккейной лиге. В КХЛ голкипер дебютировал в сезоне-2016/17 за владивостокский «Адмирал», после чего играл в рижском «Динамо» и ЦСКА. Прошедший сезон он провел в «Звезде», в составе которой вышел на лед в 18 матчах.