«Барысу» нашли нового нападающего с опытом игры в НХЛ

В их числе оказался 27-летний нападающий Кайл Рау, который, как считает издание, подошел бы казахстанскому «Барысу». В минувшем сезоне форвард сыграл 51 матч и набрал 43 (14+29) очка при показателе полезности «-7».

«Рау-младший характеризуется как классический центр, который может неплохо сыграть и на фланге. Последние три сезона в АХЛ для него складываются неплохо: суммарно он набрал более 150 очков. Определенно такой игрок не будет лишним в условном минском “Динамо” или “Барысе”. А они, в свою очередь, могут стать мостиком к карьере в более успешном клубе. Его старший брат Чед уже успел поиграть в КХЛ за “Куньлунь”, “Нефтехимик”, “Авангард” и “Слован”. Кайл же всю карьеру провел в Северной Америке», — говорится в заметке.

Добавим, что Рау выступает за «Айова Уайлд», который является фарм-клубом команды НХЛ «Миннесота Уайлд». Всего в НХЛ он провел 42 матча и набрал пять (2+3) очков.

Также авторы отметили 31-летнего нападающего Картера Кэмпера, который собрался в КХЛ. В сезоне-2019/20 Кампер принял участие в 48 матчах, записав на свой счет 41 (9+32) очко при показателе полезности «+3».