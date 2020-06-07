«Барыс» вспомнил нашумевшее выступление Даррена Дица в образе Пушкина
ХК «Барыс» ко Дню рождения Александра Пушкина опубликовал нашумевшее видео с участием капитана команды Даррена Дица, сообщают Vesti.kz.
ХК «Барыс» ко Дню рождения Александра Пушкина опубликовал нашумевшее видео с участием капитана команды Даррена Дица, сообщают Vesti.kz.
В январе этого года на Матче звезд КХЛ натурализованный защитник сборной Казахстана, уроженец Канады, предстал перед болельщиками в образе великого поэта и даже продекламировал стихотворение на русском языке.
«6 июня 1799 г. родился Александр Сергеевич Пушкин, давайте в такой день вспомним выступление нашего капитана Даррена Дица на #KHLAllStar в образе известного поэта!» — подписал «Барыс» видео в своем Instagram.