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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вспомнил нашумевшее выступление Даррена Дица в образе Пушкина

ХК «Барыс» ко Дню рождения Александра Пушкина опубликовал нашумевшее видео с участием капитана команды Даррена Дица, сообщают Vesti.kz.

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В январе этого года на Матче звезд КХЛ натурализованный защитник сборной Казахстана, уроженец Канады, предстал перед болельщиками в образе великого поэта и даже продекламировал стихотворение на русском языке.

«6 июня 1799 г. родился Александр Сергеевич Пушкин, давайте в такой день вспомним выступление нашего капитана Даррена Дица на #KHLAllStar в образе известного поэта!» — подписал «Барыс» видео в своем Instagram.

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