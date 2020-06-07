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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Шевченко о новом тренере «Барыса»: Из Казахстана приходят только плохие вести

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко высказался о ситуации с назначением главного тренера «Барыса».

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Он отметил, что контракта нет потому, что неизвестен бюджет клуба на новый сезон.

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«Обещали, что главного тренера “Барыса” назначат в начале июня, но прошла неделя, а новостей нет. Из Казахстана приходят только плохие вести. Например, сокращение бюджета на спорт привело к тому, что МХЛ покидает “Алтай” из Усть-Каменогорска. Этот клуб не был в системе “Барыса”, но вы должны понимать, что денег на профессиональный спорт в стране стало меньше. В субботу кто-то решился набрать Милоша Ржигу, и он честно признался, что из Астаны вообще нет никаких звонков. И это его расстраивает. Правда, чешский тренер никогда и не считался кандидатом, так что никто ему звонить и не мог. В Казахстане совершенно другой шорт-лист, а контракта нет потому, что до сих пор непонятны параметры бюджета. Сейчас в КХЛ главных тренеров нет у двух команд. Но если в Риге под вопросом вообще участие клуба в турнире, то “Барыс” хоть какие-то приобретения сделал, правда, очень скромные. Напомним, что за лето в команду сватали Игоря Уланова, Владимира Чебатуркина, главного тренера сборной Польши и еще пару финнов. Ну и Милош Ржига стал кандидатом самостоятельно. Плохо ли, что до сих пор нет тренера? До начала сборов осталось совсем немного времени, а специалисту за это время надо познакомиться с составом, чтобы понять слабые места. Если он этим будет заниматься во время сборов, то потеряет время», — отметил Шевченко.

Ранее сборную Казахстана и «Барыс» тренировал белорус Андрей Скабелка, который ушел в «Локомотив». Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.

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