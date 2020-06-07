Шевченко о новом тренере «Барыса»: Из Казахстана приходят только плохие вести
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко высказался о ситуации с назначением главного тренера «Барыса».
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко высказался о ситуации с назначением главного тренера «Барыса».
Он отметил, что контракта нет потому, что неизвестен бюджет клуба на новый сезон.
«Обещали, что главного тренера “Барыса” назначат в начале июня, но прошла неделя, а новостей нет. Из Казахстана приходят только плохие вести. Например, сокращение бюджета на спорт привело к тому, что МХЛ покидает “Алтай” из
Ранее сборную Казахстана и «Барыс» тренировал белорус Андрей Скабелка, который ушел в «Локомотив». Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили