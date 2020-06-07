Шевченко о новом тренере «Барыса»: Из Казахстана приходят только плохие вести

«Обещали, что главного тренера “Барыса” назначат в начале июня, но прошла неделя, а новостей нет. Из Казахстана приходят только плохие вести. Например, сокращение бюджета на спорт привело к тому, что МХЛ покидает “Алтай” из Усть-Каменогорска. Этот клуб не был в системе “Барыса”, но вы должны понимать, что денег на профессиональный спорт в стране стало меньше. В субботу кто-то решился набрать Милоша Ржигу, и он честно признался, что из Астаны вообще нет никаких звонков. И это его расстраивает. Правда, чешский тренер никогда и не считался кандидатом, так что никто ему звонить и не мог. В Казахстане совершенно другой шорт-лист, а контракта нет потому, что до сих пор непонятны параметры бюджета. Сейчас в КХЛ главных тренеров нет у двух команд. Но если в Риге под вопросом вообще участие клуба в турнире, то “Барыс” хоть какие-то приобретения сделал, правда, очень скромные. Напомним, что за лето в команду сватали Игоря Уланова, Владимира Чебатуркина, главного тренера сборной Польши и еще пару финнов. Ну и Милош Ржига стал кандидатом самостоятельно. Плохо ли, что до сих пор нет тренера? До начала сборов осталось совсем немного времени, а специалисту за это время надо познакомиться с составом, чтобы понять слабые места. Если он этим будет заниматься во время сборов, то потеряет время», — отметил Шевченко.