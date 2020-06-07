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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» задумал сменить клубный логотип

Казахстанский «Барыс» ведет работу над изменением логотипа. Об этом в интервью AllHockey.ru сообщил вице-президент клуба по маркетингу и коммуникациям Арнур Альшеров.

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Источник: РИА "Новости"

«В социальных сетях мы получаем большое количество сообщений о том, что логотип пора обновить. Скажем так, работа в этом направлении ведется, но пусть пока это останется секретом», — сказал Альшеров.

Отметим, что логотип «Барыса» остается неизменным с момента дебюта в КХЛ — это случилось в сезоне-2008/09, который стал первым для лиги.

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