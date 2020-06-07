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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» запланировал матчи в Алматы и нашел способ стать ближе к фанатам из других городов Казахстана

Казахстанский «Барыс» планирует снова провести матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алматы. Об этом в интервью AllHockey.ru сообщил вице-президент клуба по маркетингу и коммуникациям Арнур Альшеров.

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По его словам, «Барыс» также работает над открытием своих магазинов в Алматы и других городах страны.

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«Мы позиционируем себя как команду от Казахстана. У нас есть болельщики во всех уголках страны, а также за пределами. Кроме того, в составе “Барыса” играют ребята, которые родились в Караганде, Сатпаеве, Темиртау, Усть-Каменогорске, Астане. Плюсы в части маркетинга как национального бренда: реализация партнерской программы, компании при сотрудничестве получают охват по всей республике; планируем открыть магазины в Алматы и в других городах, работает интернет-магазин клуба. После успешного с точки зрения коммерции выезда в Алматы планируем повторить данный опыт», — заявил Альшеров.

В прошедшем сезоне «Барыс» провел два матча в Алматы и дважды собрал полную «Алматы Арену».

«Алматы — крупнейший город в стране, и там очень солидная фан-база, — отмечает руководитель департамента маркетинга “Барыса” Бериккали Есболов. — Маркетинг выстраивали, понимая, что два вынесенных матча — это не просто игры. Это также была возможность показать Алматы, что такое КХЛ, что такое хоккей и организация мероприятия высочайшего уровня. Клуб разработал логотип события, специальную атрибутику, шоу-программу, видеоролик, наружную рекламу по городу, забрендировали автобусы. За несколько дней до первой игры — в Алматы прибыл талисман команды Барсик, который посещал фестивали, спортивные события, горнолыжные курорты, парки и другие объекты массового скопления людей, информируя и агитируя жителей. В день игры “Барыс” организовал фан-зону перед “Алматы Ареной”, в фойе провели активности с болельщиками. Перед самой игрой презентовали новое 3D-шоу».

Отметим, что Алматы стал 46-м городом, где проводились матчи КХЛ.

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