«Барыс» запланировал матчи в Алматы и нашел способ стать ближе к фанатам из других городов Казахстана
Казахстанский «Барыс» планирует снова провести матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алматы. Об этом в интервью AllHockey.ru сообщил
Казахстанский «Барыс» планирует снова провести матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алматы. Об этом в интервью AllHockey.ru сообщил
По его словам, «Барыс» также работает над открытием своих магазинов в Алматы и других городах страны.
«Мы позиционируем себя как команду от Казахстана. У нас есть болельщики во всех уголках страны, а также за пределами. Кроме того, в составе “Барыса” играют ребята, которые родились в Караганде, Сатпаеве, Темиртау,
В прошедшем сезоне «Барыс» провел два матча в Алматы и дважды собрал полную «Алматы Арену».
«Алматы — крупнейший город в стране, и там очень солидная
Отметим, что Алматы стал 46-м городом, где проводились матчи КХЛ.