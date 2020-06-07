В Уфе прокололись, отдав ведущего защитника в ЦСКА. В «Салавате» думали, что Сергеев уедет в НХЛ

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На днях состоялась довольно нелепая ситуация с переходом игрока из одного клуба КХЛ в другой. Один из ведущих защитников «Салавата Юлаева» Артем Сергеев — ограниченно-свободный агент в России, права на него принадлежат «Салавату Юлаеву», где в последние два года он и выступал. Стороны так и не смогли прийти к соглашению, в итоге уфимцы сделали квалификационное предложение игроку, чтобы сохранить права, а 5 июня обменяли права на Сергеева на двух молодых хоккеистов (Мясищева и Черного) в ЦСКА. Казалось бы, ничем непримечательный трансфер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17d413f2916dbbbaae51" data-vnd="17d413f2916dbbbaae51" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17d413f2916dbbbaae51" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне. Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая жесткий потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА, — так прокомментировал сделку спортивный директор «СЮ» Василий Чужов.

Все бы ничего, но в тот же день 27-летний хоккеист подписал контракт с ЦСКА на один год. Получается, что менеджеры уфимцев прокололись. Ведь, зная, что армейцы хотят заключить соглашение с защитником, просили бы за него куда серьезнее компенсацию, чем двоих игроков из Высшей лиги, не полностью готовых к КХЛ. Как же так вышло?

Дело в том, что по окончании нынешнего сезона стало известно, что Сергеев хочет отправиться в Северную Америку. Такие намерения у него были и в прошлом году, когда контракт с «Салаватом» он не подписывал до 1 июля, но тогда это было чистой воды желание выбить побольше денег из российского клуба. Этой весной о желании Артема официально объявил генеральный директор «СЮ» Александр Курносов. Сам игроков, впрочем, от комментариев отказывался.

Сергеев начинал свою карьеру за океаном. Сначала в американской лиге до 16 лет, а затем отыграл три года в лиге Квебека. Дважды российский защитник ездил на молодежный чемпионат мира, но так и не был выбран на драфте НХЛ. В 20 лет попал в «Сиракьюз» (сейчас фарм-клуб «Тампы») и провел там два сезона. На второй год его спустили в ECHL, и только после этого он решил вернуться в Россию. В ЦСКА его периодически отправляли в ВХЛ, но в итоге только в «Салавате» начал обретать себя. В прошлом сезоне впервые получил вызов в олимпийскую сборную, а в этом в основную на этапы Евротура. Артем никогда не играл результативно, однако был надежен в обороне и хорошо выполнял свою работу.

Желание хоккеиста вернуться во «Флориду» изначально вызывало скепсис. В Америке он не мог бы рассчитывать на хороший контракт (максимум 800−900 тысяч), да и место в составе «Пантерз» для него нет. Пришлось бы ехать в АХЛ. Учитывая, что новый сезон за океаном начнется только в декабре-январе, перспективы Сергеева были не радужными. Непонятно, почему при таких обстоятельствах менеджеры «Салавата» не предприняли попытку сохранить защитника в команде. Состав уфимцев в межсезонье покинуло несколько игроков, и Артем бы точно помог. Если бы договориться не удалось, всегда можно обменять игрокам на выгодных для себя условиях.

Сейчас ситуация выглядит так, что менеджеры «Салавата Юлаева» просто пустили все на самотек и даже не подумали о том, что игрок просто хочет играть в другом клубе КХЛ. Конечно, есть вероятность, что Сергеев прибегнул к хитрости и обманом «продавил» обмен. Но и это не снимает ответственности с управленцев из Уфы.

В выигрыше от сделки оказались армейцы и сам защитник, который давно хотел вернуться в родную Москву. А вот «Салавату» теперь придется как-то заделывать дыры в составе, которых становится все больше.