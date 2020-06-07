В Уфе прокололись, отдав ведущего защитника в ЦСКА. В «Салавате» думали, что Сергеев уедет в НХЛ
Жесткий ляп спортивного менеджмента.
Жесткий ляп спортивного менеджмента.
На днях состоялась довольно нелепая ситуация с переходом игрока из одного клуба КХЛ в другой. Один из ведущих защитников «Салавата Юлаева» Артем Сергеев —
— Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне. Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая жесткий потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА, — так прокомментировал сделку спортивный директор «СЮ» Василий Чужов.
Все бы ничего, но в тот же день 27-летний хоккеист подписал контракт с ЦСКА на один год. Получается, что менеджеры уфимцев прокололись. Ведь, зная, что армейцы хотят заключить соглашение с защитником, просили бы за него куда серьезнее компенсацию, чем двоих игроков из Высшей лиги, не полностью готовых к КХЛ. Как же так вышло?
Дело в том, что по окончании нынешнего сезона стало известно, что Сергеев хочет отправиться в Северную Америку. Такие намерения у него были и в прошлом году, когда контракт с «Салаватом» он не подписывал до 1 июля, но тогда это было чистой воды желание выбить побольше денег из российского клуба. Этой весной о желании Артема официально объявил генеральный директор «СЮ» Александр Курносов. Сам игроков, впрочем, от комментариев отказывался.
Сергеев начинал свою карьеру за океаном. Сначала в американской лиге до 16 лет, а затем отыграл три года в лиге Квебека. Дважды российский защитник ездил на молодежный чемпионат мира, но так и не был выбран на драфте НХЛ. В 20 лет попал в «Сиракьюз» (сейчас
Желание хоккеиста вернуться во «Флориду» изначально вызывало скепсис. В Америке он не мог бы рассчитывать на хороший контракт (максимум 800−900 тысяч), да и место в составе «Пантерз» для него нет. Пришлось бы ехать в АХЛ. Учитывая, что новый сезон за океаном начнется только в
В выигрыше от сделки оказались армейцы и сам защитник, который давно хотел вернуться в родную Москву. А вот «Салавату» теперь придется
Дарья Тубольцева