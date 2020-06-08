Новый контракт Нестерова и Доус в СКА. Главное, что ждут на трансферном рынке КХЛ

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Многие крупные сделки и обмены на трансфером рынке КХЛ уже совершены, однако есть события, которых продолжают ждать. Рассказываем, что может случиться в ближайшее время.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9ecbe301b8952244230e" data-vnd="9ecbe301b8952244230e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9ecbe301b8952244230e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нестеров подпишет новый контракт с ЦСКА

Ходят разговоры, что защитник ЦСКА Никита Нестеров может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе». Предложение из Северной Америки у хоккеиста действительно есть, но «армейцы» очень хотят сохранить лидера обороны в своих рядах. Нестерову уже сделано заманчивое предложение, в ближайшее время он должен поставить подпись под новым контрактом с московской командой. По сути, это главное, что сейчас нужно сделать «армейцам».

Сорокин договорится с ЦСКА

Ещё одно подписание, которого очень ждут. Кирилл Капризов окончательно решил ехать в Северную Америку, а вот Илья Сорокин, учитывая непонятную ситуацию в США и НХЛ, не прочь ещё сезон провести в ЦСКА.

Вся проблема в том, что у ЦСКА нет свободного места под потолком зарплат. По всей видимости, придётся расставаться со шведским голкипером Ларсом Юханссоном. Только при таком условии можно будет подписать Сорокина.

Доуса ждут в СКА

В окончательную стадию комплектации состава вошёл СКА. По сути, «армейцам» осталось подписать контракт с Найджелом Доусом и можно смело закрывать трансферную кампанию. Более того, Доус в следующем году не будет считаться легионером в КХЛ, так как у этого нападающего есть казахстанский паспорт. СКА, даже несмотря на многочисленные потери, будет одним из фаворитов в следующем сезоне.

Войнов перейдёт в «Спартак»

Продолжает раздумывать защитник Вячеслав Войнов. Главная цель этого игрока — возвращение в НХЛ и подписание контракта с одним их североамериканских клубов.

Однако не стоит забывать, что 41 матч дисквалификации Войнову никто не отменял, поэтому получить соглашение за океаном будет сложно. В таком случае Войнов практически наверняка заключит контракт со «Спартаком», где игроку несомненно будут рады. Вообще же «Спартак» обещает стать грозной силой.

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«Барыс» и рижское «Динамо» наконец-то выберут главного тренера

В казахстанской и латвийской командах до сих пор не решили вопрос с главным тренером. Динамовцы ждут подтверждения бюджета, так как без решения финансового вопроса они не могут начать комплектовать состав и утвердить кандидатуру главного тренера, которым должен стать Петерис Скудра. В свою очередь «Барыс» просто никак не определится. Ходят разговоры, что в итоге назначат отца нападающего «барсов» Никиты Михайлиса, но есть варианты с Андреем Назаровым, Милошем Ржигой и Сергеем Зубовым. «Барысу» давно пора определиться, так как история становится банально смешной.

Виктор Козлов войдёт в тренерский штаб «Салавата»

Совсем скоро тренерский штаб «Салавата Юлаева» пополнится тренером Виктором Козловым.

Напомним, что главным тренером юлаевцев со следующего сезона будет финский специалист Томи Лямся, а его помощниками — Васильев, Цулыгин и Козлов. Виктора отлично помнит и знает уфимская публика ещё по чемпионской команде. Козлов был капитаном «Салавата Юлаева» и приносил клубу много пользы. Теперь пришло время не выходить на лёд, а самому помогать руководить командой с тренерской лавки. Тем более что опыт уже есть.