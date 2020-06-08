«Продолжается история с назначением тренера в “Барыс”». Алексей Шевченко рассказал о главном кандидате

«Продолжается история с назначением тренера в “Барыс”. Мы уже перечисляли кандидатов, но главным претендентом все это время считался Кари Ялонен. Финский специалист был первым кандидатом на должность, было время, когда источники уже гарантировали, что он будет назначен, но непонятно, почему все сорвалось. Финский агент специалиста утверждает, что Ялонен обязательно приведет с собой штаб, может быть, в этом и проблема, так как в Казахстане хотят, чтобы иностранцу помогали и местные. Они знают правила жизни в стране, да и вообще должны учиться у хорошего тренера. В прошлом году Ялонен не доработал до конца сезона в Швейцарии, в январе его заменили в “Берне”. Впрочем, затем началась беда в мире и сезон в этой стране не был закончен. Хорошо для “Барыса” и то, что Кари работал в КХЛ, а о его результатах в Нижнем Новгороде в первый сезон до сих пор вспоминают с благодарностью. Говорят, что в офисе у Ялонена всегда есть огромная палка, иногда он с ней заходит в раздевалку, но, понятное дело, никого не бьет, а просто показывает, как серьезно разозлен. Ялонен выигрывал чемпионат Швейцарии, чемпионат Финляндии, был вторым со сборной на чемпионате мира. Из свободных европейцев — он кандидат “номер один” для любого турнира», — пишет издание.