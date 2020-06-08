Талгат Жайлауов официально перешел в новый клуб после ухода из «Барыса»
Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов стал игроком «Сарыарки» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом объявила
Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов стал игроком «Сарыарки» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом объявила
34-летний Жайлауов оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с «Барысом». В прошедшем сезоне он сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, после чего выступал только за «Номад».
В составе «Барыса» Жайлауов провел 11 сезонов в КХЛ и 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству игр за клуб форвард занимает четвертое место в истории.
Для Жайлауова «Сарыарка» стала третьим клубом в карьере. Кроме «Барыса», воспитанник