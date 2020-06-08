Талгат Жайлауов официально перешел в новый клуб после ухода из «Барыса»

34-летний Жайлауов оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с «Барысом». В прошедшем сезоне он сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, после чего выступал только за «Номад».