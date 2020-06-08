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8 июня, источник: Vesti.kz

Талгат Жайлауов официально перешел в новый клуб после ухода из «Барыса»

Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов стал игроком «Сарыарки» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом объявила пресс-служба карагандинского клуба.

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34-летний Жайлауов оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с «Барысом». В прошедшем сезоне он сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, после чего выступал только за «Номад».

В составе «Барыса» Жайлауов провел 11 сезонов в КХЛ и 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству игр за клуб форвард занимает четвертое место в истории.

Для Жайлауова «Сарыарка» стала третьим клубом в карьере. Кроме «Барыса», воспитанник Усть-Каменогорска выступал за родное «Торпедо». Детали контракта форварда с карагандинцами пока не уточняются.

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