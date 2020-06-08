Эксперт объяснил уход канадского форварда из «Ак Барса» в «Барыс»

В мае 32-летний Фрэттин в третий раз вернулся в «Барыс». В своем единственном сезоне за «Ак Барс» набрал 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и пять (3+2) баллов в четырех играх плей-офф.

«В “Ак Барсе” у Фрэттина не то что не пошло, но он постоянно выходил в большинстве. Хотя начинал в первом звене вместе с Патрисом Кормье и Джастином Азеведо, но потом туда перевели Кирилла Петрова. Затем он выходил в четвертом звене, иногда во втором. При этом его продолжали использовать в большинстве. Естественно, игрока не удовлетворяли эти роли, хотя он стабильно набирал очки», — заявил Бадюков.