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14:39 (мск), источник: Sport24

Полицейские пришли с обыском в дом президента «Авангарда» Сушинского по делу об обналичивании денег

Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский попал под подозрение правоохранителей по делу о незаконной банковской деятельности.

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Источник: Sport24

С утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проводить три десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых в обналичивании денег. Полицейские приехали и в коттедж Сушинского в Петергофе, но хозяина дома не оказалось.

Сушинский — совладелец и основатель компании «Авангард», чей автосалон является официальным дилером «Мерседеса» в Петербурге. Следователи полагают, что бизнесмены при продаже дорогих автомобилей проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам.

В течение дня предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты Главного следственного управления. Мероприятия проходят и в автосалоне «Авангард», сообщает «Фонтанка».

45-летний Сушинский является чемпионом мира 2008 года в составе сборной России. Он также известен по выступлениям за «Авангард», петербургский СКА, московское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев» и «Миннесоту».

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