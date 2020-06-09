Полицейские пришли с обыском в дом президента «Авангарда» Сушинского по делу об обналичивании денег

Источник: Sport24

С утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проводить три десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых в обналичивании денег. Полицейские приехали и в коттедж Сушинского в Петергофе, но хозяина дома не оказалось.

Сушинский — совладелец и основатель компании «Авангард», чей автосалон является официальным дилером «Мерседеса» в Петербурге. Следователи полагают, что бизнесмены при продаже дорогих автомобилей проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам.

В течение дня предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты Главного следственного управления. Мероприятия проходят и в автосалоне «Авангард», сообщает «Фонтанка».