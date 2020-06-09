Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Источник в правоохранительных органах во вторник сообщил РИА Новости, что в Петербурге прошла серия обысков по делу о незаконной банковской деятельности, в частности, в автосалоне «Авангард», официальном дилере Мercedes в городе. Основателем автосалона является известный хоккеист Максим Сушинский, который стал чемпионом мира в 2008 году.

«Я думаю, что претензии экономической полиции являются необоснованными, по крайней мере они должны быть не в мой адрес. Я — продавец. Пришел человек от юрлица, купил автомобиль, вот и все. Я не проверяю, что потом с автомобилем произошло», — сказал РИА Новости Сушинский.