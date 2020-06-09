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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Владелец автосалона «Авангард» в Петербурге, где прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности, экс-хоккеист Максим Сушинский считает, что оснований для подозрения его в участии в незаконном обналичивании денег нет.

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Источник: Спорт РИА Новости

Источник в правоохранительных органах во вторник сообщил РИА Новости, что в Петербурге прошла серия обысков по делу о незаконной банковской деятельности, в частности, в автосалоне «Авангард», официальном дилере Мercedes в городе. Основателем автосалона является известный хоккеист Максим Сушинский, который стал чемпионом мира в 2008 году.

«Я думаю, что претензии экономической полиции являются необоснованными, по крайней мере они должны быть не в мой адрес. Я — продавец. Пришел человек от юрлица, купил автомобиль, вот и все. Я не проверяю, что потом с автомобилем произошло», — сказал РИА Новости Сушинский.

В автосалоне РИА Новости не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие информации.

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