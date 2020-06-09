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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» выступил с заявлением по поводу президента клуба

«Авангард» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу обысков в автосалоне президента омского хоккейного клуба Максима Сушинского.

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Источник: Спорт РИА Новости

Источник в правоохранительных органах во вторник сообщил РИА Новости, что в Петербурге прошла серия обысков по делу о незаконной банковской деятельности, в частности, в автосалоне «Авангард», официальном дилере Мercedes в городе. Основателем автосалона является Сушинский.

«Контракт «Авангарда» с Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, на данный момент стороны находятся в стадии согласования нового договора, который еще не подписан. По этой причине клуб не считает корректным комментировать что-либо по данному вопросу. Как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована на официальном сайте «Авангарда», — говорится в заявлении.

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