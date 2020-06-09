«Это намек». В России назвали главного кандидата на пост тренера «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Таковых оказалось два — «Барыс» и латвийское «Динамо» (Рига). При этом в казахстанском клубе, по мнению издания, уже определились с главным кандидатом — финном Кари Ялоненом, но решают проблемы в переговорах.

«Один из двух обезглавленных клубов подает хотя бы какие-то признаки жизни. В Нур-Султан из «Ак Барса» вернулся Мэтт Фрэттин. Удалось оставить в команде Никите Михайлиса и Романа Старченко — двух ключевых форвардов с казахстанским паспортом. Но нужны ли они будут преемнику Андрея Скабелки? Или в Казахстане привыкли не оглядываться на мнение главного тренера? Если так, проблемы с поиском подходящего специалиста у руководства «Барыса» будут и впредь.

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Косвенно о том, кто возглавит «Барыс», говорит приобретение Йори Ортио. Точно также переход экс-игроков казахстанской команды Эдди Паскуале и Атте Охтамаа в «Локомотив» был предвестником назначения в ярославский клуб Скабелки. Что касается финского вратаря, то он выглядит как намек на возможный приход в «Барыс» финского тренера. Например, Кари Ялонена, которого активно сватают в клуб из Нур-Султана.

Справедливости ради, Ялонен и Ортио не пересекались ни на родине, ни в сборной Финляндии, но тренер должен хорошо знать Йони. В том числе по чемпионате Швейцарии, где оба провели прошлый сезон. Да, в разных клубах, но все же.

О возможном приходе Ялонена говорят не только журналисты, но и даже агент тренера. Для финской прессы Юхо Синтонен дал уже несколько комментариев, из которых можно сложить какой-никакой пазл. Во-первых, интерес из Казахстана к его клиенту действительно есть. Во-вторых, нет конкретного предложения. Возможно, этими заявлениями агент Ялонена подталкивает «Барыс» к более решительным действиям. А еще очевидно то, что в переговорах между казахстанским клубом и финским тренером есть несколько точек, в которых они не пересекаются.

Прежде всего, это вопрос совмещения постов. Вы же помните, почему из «Барыса» ушел Скабелка? Или, по крайней мере, какая причина была представлена как главенствующая. После поражения в квалификационном олимпийском турнире белорус решил уйти из сборной Казахстана. То ли сгоряча, то ли осознав, что тянуть на себе сразу две должности без потери качества он не в состоянии. Как бы то ни было, в Нур-Султане на то, чтобы оставить Скабелку только в клубе, не пошли. Что-то нам подсказывает, что Ялонен тоже будет не в восторге от дополнительной нагрузки. Он пусть и имеет опыт работы со сборными, в большей степени клубный тренер.

Вторая преграда, которая не позволяет говорить о Ялонене в «Барысе» как о состоявшемся факте, это позиция клуба по тренерскому штабу. В Казахстане наверняка бы хотели продвигать собственных специалистов. Что вполне разумно. Если вы берете иностранца на роль главного, пусть он не только добивается результата, но и прокачивает местных помощников. Например, Юрия Михайлиса, которого называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Барыса». Однако агент Ялонена прямым текстом говорит о том, что Кари хотел бы прийти с собственным штабом из проверенных им специалистов. Кажется, вот где собака зарыта.

С одной стороны, можно было понять финского тренера. Он неоднократно выигрывал чемпионат Финляндии, доходил до финала Кубка Гагарина с «Львом» и выводил в плей-офф «Торпедо» еще до Петериса Скудры. Кари как топ-тренер по европейским меркам вполне вправе диктовать свои условия. Но если посмотреть на его помощников на предыдущих местах работы, то там нет никаких проверенных годами персонажей. В Нижнем Новгороде был российско-финских штаб, причем с этими соотечественниками он нигде впоследствии больше не работал. Три финна-ассистента были у Ялонен в швейцарском «Берне», но ранее они на одном тренерском мостике не пересекались.

Получается, все это фикция. Почему бы и в Нур-Султане не сколотить смешанный штаб, который удовлетворил обе стороны?" — пишет издание.