«Это намек». В России назвали главного кандидата на пост тренера «Барыса»
Российское издание Sport24.ru подготовило материалах о клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), у которых все еще нет главных тренеров.
Российское издание Sport24.ru подготовило материалах о клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), у которых все еще нет главных тренеров.
Таковых оказалось два — «Барыс» и латвийское «Динамо» (Рига). При этом в казахстанском клубе, по мнению издания, уже определились с главным кандидатом — финном Кари Ялоненом, но решают проблемы в переговорах.
«Один из двух обезглавленных клубов подает хотя бы
Косвенно о том, кто возглавит «Барыс», говорит приобретение Йори Ортио. Точно также переход
Справедливости ради, Ялонен и Ортио не пересекались ни на родине, ни в сборной Финляндии, но тренер должен хорошо знать Йони. В том числе по чемпионате Швейцарии, где оба провели прошлый сезон. Да, в разных клубах, но все же.
О возможном приходе Ялонена говорят не только журналисты, но и даже агент тренера. Для финской прессы Юхо Синтонен дал уже несколько комментариев, из которых можно сложить
Прежде всего, это вопрос совмещения постов. Вы же помните, почему из «Барыса» ушел Скабелка? Или, по крайней мере, какая причина была представлена как главенствующая. После поражения в квалификационном олимпийском турнире белорус решил уйти из сборной Казахстана. То ли сгоряча, то ли осознав, что тянуть на себе сразу две должности без потери качества он не в состоянии. Как бы то ни было, в
Вторая преграда, которая не позволяет говорить о Ялонене в «Барысе» как о состоявшемся факте, это позиция клуба по тренерскому штабу. В Казахстане наверняка бы хотели продвигать собственных специалистов. Что вполне разумно. Если вы берете иностранца на роль главного, пусть он не только добивается результата, но и прокачивает местных помощников. Например, Юрия Михайлиса, которого называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Барыса». Однако агент Ялонена прямым текстом говорит о том, что Кари хотел бы прийти с собственным штабом из проверенных им специалистов. Кажется, вот где собака зарыта.
С одной стороны, можно было понять финского тренера. Он неоднократно выигрывал чемпионат Финляндии, доходил до финала Кубка Гагарина с «Львом» и выводил в
Получается, все это фикция. Почему бы и в
Ранее сборную Казахстана и «Барыс» тренировал белорус Андрей Скабелка, который ушел в «Локомотив». Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили