Агент Доуса сообщил о переговорах с «Барысом»
Казахстанский «Барыс» проявляет интерес к нападающему Найджелу Доусу. Об этом порталу Sport24.ru рассказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Казахстанский «Барыс» проявляет интерес к нападающему Найджелу Доусу. Об этом порталу Sport24.ru рассказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
— Пока у Найджела Доуса все тихо. Ведем переговоры. Клубы звонят, спрашивают про него. Обращения есть от многих клубов, в том числе и от «Барыса». Обыкновенная работа. Пока ничего особенного не происходит, — отметил Бабаев.
В минувшем сезоне 35-летний Доус выступал в екатеринбургском «Автомобилисте». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 59 матчей и набрал 50 (20+30) очков, в пяти играх
За «Барыс» форвард выступал в период 2011—2018 годов. В 2016-м получил право играть за сборную Казахстана. 1 ноября 2017-го стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим десять