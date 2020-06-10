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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Агент Доуса сообщил о переговорах с «Барысом»

Казахстанский «Барыс» проявляет интерес к нападающему Найджелу Доусу. Об этом порталу Sport24.ru рассказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

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Источник: РИА "Новости"

— Пока у Найджела Доуса все тихо. Ведем переговоры. Клубы звонят, спрашивают про него. Обращения есть от многих клубов, в том числе и от «Барыса». Обыкновенная работа. Пока ничего особенного не происходит, — отметил Бабаев.

В минувшем сезоне 35-летний Доус выступал в екатеринбургском «Автомобилисте». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 59 матчей и набрал 50 (20+30) очков, в пяти играх плей-офф записал в актив результативную передачу.

За «Барыс» форвард выступал в период 2011—2018 годов. В 2016-м получил право играть за сборную Казахстана. 1 ноября 2017-го стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим десять хет-триков.

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