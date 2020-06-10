Агент Доуса сообщил о переговорах с «Барысом»

— Пока у Найджела Доуса все тихо. Ведем переговоры. Клубы звонят, спрашивают про него. Обращения есть от многих клубов, в том числе и от «Барыса». Обыкновенная работа. Пока ничего особенного не происходит, — отметил Бабаев.