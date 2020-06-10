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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-капитан сборной Казахстана по хоккею стал мэром в США

Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски стал мэром американского города Гранд-Форкс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это третий по количеству жителей город штата Северная Дакота. Административный центр округа Гранд-Форкс. Население — более 50 тысяч человек.

«Когда ты пять месяцев вкладываешься в работу на все сто процентов, то, конечно, волнуешься насчет результата. Думаю, город готов к переменам. Самое главное для нас — сделать так, чтобы эти улучшения были к лучшему», — приводит Grand Forks Herald слова Боченски, который набрал 49, 62 процента голосов. Его ближайший преследователь заручился поддержкой 31,81 процента голосов.

В Гранд-Форкс Боченски переехал после того, как завершил карьеру в 2019 году. По возвращении в США он начал работать в компании Berkshire Hathaway Homeservices Inc.

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Боченски признается, что влюбился в Гранд-Форкс, когда с 2001 по 2004 год играл за команду местного университета и учился по специальности «финансовый менеджмент».

Боченски — уроженец США, выступал в НХЛ за «Оттаву», «Чикаго», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампу Бэй». В июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов на его счету 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ.

Со сборной Казахстана Боченски выступал на трех чемпионатах мира и был ее капитаном. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

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