Экс-капитан сборной Казахстана по хоккею стал мэром в США
Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски стал мэром американского города
Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченски стал мэром американского города
Это третий по количеству жителей город штата Северная Дакота. Административный центр округа
«Когда ты пять месяцев вкладываешься в работу на все сто процентов, то, конечно, волнуешься насчет результата. Думаю, город готов к переменам. Самое главное для нас — сделать так, чтобы эти улучшения были к лучшему», — приводит Grand Forks Herald слова Боченски, который набрал 49, 62 процента голосов. Его ближайший преследователь заручился поддержкой 31,81 процента голосов.
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Боченски признается, что влюбился в
Боченски — уроженец США, выступал в НХЛ за «Оттаву», «Чикаго», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампу Бэй». В июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов на его счету 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ.
Со сборной Казахстана Боченски выступал на трех чемпионатах мира и был ее капитаном. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.