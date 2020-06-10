Определился состав участников Кубка губернатора Челябинской области
Кубок губернатора Челябинской области пройдёт с 23 по 26 августа, сообщает
Кубок губернатора Челябинской области пройдёт с 23 по 26 августа, сообщает
В очередном розыгрыше турнира примут участие «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».
Соревнования будут проводиться на ледовой арене «Трактор им. Белоусова». Пока подробное расписание турнира неизвестно.
Хоккеисты «Трактора» выйдут из отпуска 14 июля, после чего они начнут подготовку к новому сезону. Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно