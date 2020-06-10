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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Определился состав участников Кубка губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области пройдёт с 23 по 26 августа, сообщает телеграм-канал «Трактора».

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В очередном розыгрыше турнира примут участие «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Соревнования будут проводиться на ледовой арене «Трактор им. Белоусова». Пока подробное расписание турнира неизвестно.

Хоккеисты «Трактора» выйдут из отпуска 14 июля, после чего они начнут подготовку к новому сезону. Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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