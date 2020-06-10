Определился состав участников Кубка губернатора Челябинской области

Хоккеисты «Трактора» выйдут из отпуска 14 июля, после чего они начнут подготовку к новому сезону. Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.