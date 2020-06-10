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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Доус или Турунен. Какого нападающего «Барыс» должен искать для нового сезона в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» «претендует» на двух нападающих для усиления состава перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — оба игрока могут стать лидерами команды, но есть сомнения в их необходимости для клуба из Нур-Султана. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В начале июля «Барыс» должен открыть тренировочный лагерь, в котором может принять участие один из двух потенциальных новичков — Найджел Доус или Теему Турунен. Но столичный клуб нуждается в форварде другого формата. Команде нужен центральный нападающий.

Есть вероятность, что останется Дастин Бойд — канадец с казахстанским паспортом еще не подписал новый контракт, но может это сделать в любой момент. Возможно, что вокруг него или другого габаритного центрфорварда будет строиться новый «Барыс».

Кандидатом ранее называли Картера Кампера, но 175-сантиметровый американец уступает предшественникам в росте (они были не ниже 183). Если «Барыс» не подпишет Кампера, но договорится с Бойдом (или наоборот), ему интереснее будет Турунен, а не Доус.

Финский форвард должен быть дешевле в вопросе личного контракта. Во-вторых, он может показать себя с лучшей стороны и получить более солидное предложение. В-третьих, в «Барысе» умеют раскрывать результативных игроков и адаптировать их к Лиге.

Почему не Доус? 35-летний форвард является одним из самых высокооплачиваемых в КХЛ, способен раздуть зарплатную ведомость клуба. Его лидерские качества и результативность сомнению не подвергаем, но у Найджела может не быть мотивации в «Барысе».

Вряд ли он захочет просто откатать сезон, не гарантировав себе какой-нибудь титул. Что-то похожее было у него в «Автомобилисте», но эксперимент оказался неудачным. Канадец, скорее всего, подпишет контракт с сильной российской командой, которая сможет удовлетворить его запросы.

Таким образом, все зависит от решения Бойда, бюджета и тренерского мнения. Еще один сильный центральный нападающий «Барысу» нужен, иначе, вокруг кого строить нападение. Этот человек должен уметь выигрывать вбрасывания и быть результативным. Если бы «Барыс» жил по-футбольным правилам, то мог бы выгодно продавать своих игроков в более состоятельные клубы, но он в хоккее. Клубу нужен новый лидер в атаке.

Напомним, регулярный чемпионат в КХЛ должен стартовать в сентябре, а в ближайшие дни «Барыс» должен назвать имя нового главного тренера. В расширенный список возможных кандидатов вошло 17 человек, но финального объявления тренера еще не было.

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