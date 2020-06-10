Доус или Турунен. Какого нападающего «Барыс» должен искать для нового сезона в КХЛ

В начале июля «Барыс» должен открыть тренировочный лагерь, в котором может принять участие один из двух потенциальных новичков — Найджел Доус или Теему Турунен. Но столичный клуб нуждается в форварде другого формата. Команде нужен центральный нападающий.

Есть вероятность, что останется Дастин Бойд — канадец с казахстанским паспортом еще не подписал новый контракт, но может это сделать в любой момент. Возможно, что вокруг него или другого габаритного центрфорварда будет строиться новый «Барыс».

Кандидатом ранее называли Картера Кампера, но 175-сантиметровый американец уступает предшественникам в росте (они были не ниже 183). Если «Барыс» не подпишет Кампера, но договорится с Бойдом (или наоборот), ему интереснее будет Турунен, а не Доус.

Финский форвард должен быть дешевле в вопросе личного контракта. Во-вторых, он может показать себя с лучшей стороны и получить более солидное предложение. В-третьих, в «Барысе» умеют раскрывать результативных игроков и адаптировать их к Лиге.

Почему не Доус? 35-летний форвард является одним из самых высокооплачиваемых в КХЛ, способен раздуть зарплатную ведомость клуба. Его лидерские качества и результативность сомнению не подвергаем, но у Найджела может не быть мотивации в «Барысе».

Вряд ли он захочет просто откатать сезон, не гарантировав себе какой-нибудь титул. Что-то похожее было у него в «Автомобилисте», но эксперимент оказался неудачным. Канадец, скорее всего, подпишет контракт с сильной российской командой, которая сможет удовлетворить его запросы.

Таким образом, все зависит от решения Бойда, бюджета и тренерского мнения. Еще один сильный центральный нападающий «Барысу» нужен, иначе, вокруг кого строить нападение. Этот человек должен уметь выигрывать вбрасывания и быть результативным. Если бы «Барыс» жил по-футбольным правилам, то мог бы выгодно продавать своих игроков в более состоятельные клубы, но он в хоккее. Клубу нужен новый лидер в атаке.