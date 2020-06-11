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09:37 (мск), источник: Vesti.kz

Талгат Жайлауов объяснил уход из «Барыса» и выбор нового клуба

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов рассказал, почему решил покинуть «Барыс» и перейти в карагандинскую «Сарыарку».

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— Меня уже давно звали выступать за «Сарыарку». В этот раз решился. Для меня это новый вызов. Буду рад участвовать, играть и помогать. Всегда знал, что в Караганде топовые болельщики, которые поддерживают команду от начала и до конца, — рассказал хоккеист в интервью «Пятому каналу».

34-летний Жайлауов оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с «Барысом». В прошедшем сезоне он сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, после чего выступал только за «Номад» в ВХЛ.

Всего в составе «Барыса» Жайлауов провел 11 сезонов в КХЛ и набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству игр за клуб форвард занимает четвертое место в истории.

Для Жайлауова «Сарыарка» стала третьим клубом в карьере. Кроме «Барыса», воспитанник Усть-Каменогорска выступал за родное «Торпедо».

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