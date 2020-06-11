Скабелка забрал из «Барыса» трех тренеров в «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка сформировал штаб на новый сезон, сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка сформировал штаб на новый сезон, сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Его ассистентами будут Владимир Копать, Игорь Матушкин и Кирилл Легчаков, с которыми он работал в «Барысе». Также в штаб вошли Дмитрий Красоткин и Егор Подомацкий, а
Таким образом, из штаба Скабелки в «Барысе» остались только казахстанцы — тренер вратарей Александр Шимин,
Из хоккеистов вместе со Скабелкой в «Локомотив» перешли канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа.
О подписании трехлетнего контракта со Скабелкой «Локомотив» объявил 2 мая. С «Барысом» и сборной белорус работал два предыдущих сезона. Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили