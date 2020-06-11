Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка забрал из «Барыса» трех тренеров в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка сформировал штаб на новый сезон, сообщает официальный сайт ярославского клуба.

Наверх

Его ассистентами будут Владимир Копать, Игорь Матушкин и Кирилл Легчаков, с которыми он работал в «Барысе». Также в штаб вошли Дмитрий Красоткин и Егор Подомацкий, а тренером-селекционером назначен швед Стаффан Кронвалл, который завершил карьеру в этом году.

Таким образом, из штаба Скабелки в «Барысе» остались только казахстанцы — тренер вратарей Александр Шимин, видео-тренер Сергей Тамбулов и тренер Александр Ахцигер.

Из хоккеистов вместе со Скабелкой в «Локомотив» перешли канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа.

О подписании трехлетнего контракта со Скабелкой «Локомотив» объявил 2 мая. С «Барысом» и сборной белорус работал два предыдущих сезона. Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Команда казахстанца-победителя Virtus.pro отказалась от участия во всех турнирах по Dota 2
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 11 июня
Бразильский полузащитник ПАОКа оформляет российское гражданство
Безнадега: 15 лет назад Майк Тайсон ушел с позором
Marca не включила Месси и Роналду в топ-3 спортсменов ХХI века
«СЭ»: в РПЛ может появиться еще один российский немец
Игрок «Барселоны» отстранен от тренировки за нарушение протокола
Агент Андре Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь