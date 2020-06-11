Скабелка забрал из «Барыса» трех тренеров в «Локомотив»

Его ассистентами будут Владимир Копать, Игорь Матушкин и Кирилл Легчаков, с которыми он работал в «Барысе». Также в штаб вошли Дмитрий Красоткин и Егор Подомацкий, а тренером-селекционером назначен швед Стаффан Кронвалл, который завершил карьеру в этом году.

Таким образом, из штаба Скабелки в «Барысе» остались только казахстанцы — тренер вратарей Александр Шимин, видео-тренер Сергей Тамбулов и тренер Александр Ахцигер.

Из хоккеистов вместе со Скабелкой в «Локомотив» перешли канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа.