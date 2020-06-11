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20:25 (мск), источник: ТАСС

СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»

ТАСС, 11 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял права на нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «Металлурга».

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Источник: AP 2020

Сезон-2019/20 Прохоркин провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». В обмен на 26-летнего Прохоркина СКА получил права на форварда Владислава Каменева, выступающего в НХЛ за «Колорадо».

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Лос-Анджелес» по итогам регулярки не продолжит борьбу за Кубок Стэнли. Прохоркин был задрафтован клубом из Лос-Анджелеса в 2012 году, но выступал за команду лишь один сезон, набрав 14 (4 шайбы + 10 передач) очков в 43 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В КХЛ, помимо СКА, нападающий играл за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». В 2017 году в составе СКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в лиге Прохоркин провел 385 матчей, набрав 216 (104+112) очков. В 2018 году Прохоркин выиграл золотую медаль Олимпийских игр.

Каменеву 23 года, он играл за «Металлург» с 2013 по 2015 год, а затем перебрался в НХЛ, где выступал за «Нэшвилл», а позднее был обменян в «Колорадо». В текущем сезоне он сыграл в 38 матчах, набрав 13 (3+10) очков.

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