СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
ТАСС, 11 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял права на нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург». Об этом сообщает
ТАСС, 11 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял права на нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург». Об этом сообщает
Сезон-2019/20 Прохоркин провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». В обмен на 26-летнего Прохоркина СКА получил права на форварда Владислава Каменева, выступающего в НХЛ за «Колорадо».
Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно
В КХЛ, помимо СКА, нападающий играл за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». В 2017 году в составе СКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в лиге Прохоркин провел 385 матчей, набрав 216 (104+112) очков. В 2018 году Прохоркин выиграл золотую медаль Олимпийских игр.
Каменеву 23 года, он играл за «Металлург» с 2013 по 2015 год, а затем перебрался в НХЛ, где выступал за «Нэшвилл», а позднее был обменян в «Колорадо». В текущем сезоне он сыграл в 38 матчах, набрав 13 (3+10) очков.