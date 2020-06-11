СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»

Источник: AP 2020

Сезон-2019/20 Прохоркин провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». В обмен на 26-летнего Прохоркина СКА получил права на форварда Владислава Каменева, выступающего в НХЛ за «Колорадо».

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Лос-Анджелес» по итогам регулярки не продолжит борьбу за Кубок Стэнли. Прохоркин был задрафтован клубом из Лос-Анджелеса в 2012 году, но выступал за команду лишь один сезон, набрав 14 (4 шайбы + 10 передач) очков в 43 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/bc7ba3a0-2935-47d8-aa99-bb6a3c6a0628?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Первые матчи в «Кингз». Тройка с Ковальчуком. Хэллоуин в США. Интервью Прохоркина Во время загрузки произошла ошибка.

В КХЛ, помимо СКА, нападающий играл за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». В 2017 году в составе СКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в лиге Прохоркин провел 385 матчей, набрав 216 (104+112) очков. В 2018 году Прохоркин выиграл золотую медаль Олимпийских игр.