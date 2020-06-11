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11 июня, источник: Vesti.kz

Шесть потерь. С кем еще «Барыс» может расстаться перед новым сезоном в КХЛ

Перед стартом сборов «Барыс» может расстаться не только с лидерами-легионерами, которые нашли себе новые команды, но и с группой игроков, выступавших за различные сборные Казахстана и выходивших в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Ежегодному обновлению «Барыса» есть объяснение: контракт с игроком на один год истекает, и он покидает столицу Казахстана, получив более интересное предложение. Так было в этом году с Корбэном Найтом и Атте Охтамма.

Немного по иным причинам уехали финн Ииро Пакаринен с капитаном сборной Казахстана Талгатом Жайлауовым, но есть группа игроков, которых мы еще можем увидеть в форме «Барыса». Тут есть как опытные исполнители, так и молодые игроки.

Защитники:

1. Мадияр Ибрайбеков (капитан ХК «Номад»)
2. Максим Семенов
3. Дамир Рыспаев
4. Кирилл Полохов.

Нападающие:

1. Дастин Бойд
2. Артур Гатиятов.

Некоторые из этих игроков получили предложения на новый сезон, но не всех они устроили — хоккеисты надеются найти более выгодные соглашения или получить от «Барыса» другой договор. Возможно, что окончательные точки в этом вопросе будут поставлены, когда придет новый главный тренер.

Именно он решит, кто будет играть за «Барыс» в следующем сезоне, ведь решение должно быть принято и в интересах сборной Казахстана. Это усложняет ситуацию, но в основном составе должны остаться только лучшие исполнители, которые позже смогут выйти на лед в форме национальной сборной.

Напомним, регулярный сезон в КХЛ должен стартовать в сентябре. Ожидается, что «Барыс» пополнится не только новым тренерским штабом, но и парой легионеров на ведущие позиции. Ими могут стать центральный нападающий и защитник.

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