Шесть потерь. С кем еще «Барыс» может расстаться перед новым сезоном в КХЛ

Ежегодному обновлению «Барыса» есть объяснение: контракт с игроком на один год истекает, и он покидает столицу Казахстана, получив более интересное предложение. Так было в этом году с Корбэном Найтом и Атте Охтамма.

Немного по иным причинам уехали финн Ииро Пакаринен с капитаном сборной Казахстана Талгатом Жайлауовым, но есть группа игроков, которых мы еще можем увидеть в форме «Барыса». Тут есть как опытные исполнители, так и молодые игроки.

Защитники:

1. Мадияр Ибрайбеков (капитан ХК «Номад»)

2. Максим Семенов

3. Дамир Рыспаев

4. Кирилл Полохов.

Нападающие:

1. Дастин Бойд

2. Артур Гатиятов.

Некоторые из этих игроков получили предложения на новый сезон, но не всех они устроили — хоккеисты надеются найти более выгодные соглашения или получить от «Барыса» другой договор. Возможно, что окончательные точки в этом вопросе будут поставлены, когда придет новый главный тренер.

Именно он решит, кто будет играть за «Барыс» в следующем сезоне, ведь решение должно быть принято и в интересах сборной Казахстана. Это усложняет ситуацию, но в основном составе должны остаться только лучшие исполнители, которые позже смогут выйти на лед в форме национальной сборной.