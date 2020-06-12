Андрей Скабелка: Условия в «Барысе» и «Динамо» вроде одинаковые. Почему у «зубров» что-то идет не так, спросите у минчан

Источник: РИА "Новости"

Панорамный вопрос: почему у «Барыса» получается, а у «Динамо» — нет?

Ого… Исчерпывающего ответа, понятно, не дам. Условия вроде одинаковые.

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Ой ли?

По инфраструктуре — точно. По финансам — приблизительно то на то. Сейчас везде бюджеты сокращаются. И почему в «Динамо» что-то идет не так, лучше спросить у минчан. Мне часто задают вопросы о «Динамо», но всегда стараюсь от них уклониться. Не потому, что не хочу отвечать. А потому, что действительно не владею полнотой информации. Кто и как ведет селекцию, как выстроена вертикаль в клубе, почему именно так, а не иначе…

Недавно предложенный «Локомотивом» трехлетний контракт — показатель серьезного доверия. Кажется, именно столько тренеры обычно просят для построения команды?

Как минимум два сезона. Обычно у меня так и получалось: четыре года провел в Гомеле, три — в Новосибирске. В Омске схема дала сбой, но на момент моего ухода команда шла второй в конференции. И вот в «Барысе» сумели добиться стабильно поступательного движения за два цикла. Удалось убедить местных игроков, что они ничем не хуже легионеров, которые прежде в основном играли в клубе первые скрипки. И они стали не просто лучше играть, а решать исход матчей. В том числе в плей-офф в борьбе с таким авторитетом, как «Магнитка».

Ну вот и нащупываем возможный фактор, почему не получается у «Динамо». Видимо, штабу Вудкрофта не хватает таланта внушения местным, что они не хуже.