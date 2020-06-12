В «Барысе» сделали заявление по объявлению главного тренера и подписанию новичков

Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул «Барыс» после двух лет сотрудничества — его контракт истек 30 апреля.
— Когда мы узнаем имя нового главного тренера? Можете поделиться именами реальных претендентов на эту позицию?
— Клуб объявит имя нового главного тренера в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе.
— Будут ли еще подписаны новые игроки на ведущие позиции? Ведет ли клуб переговоры о новых приобретениях?
— Да, «Барыс» намерен укрепить состав, рассчитываем сделать одно-два подписания. Ну, а также продлить контракты тех игроков, на которых мы рассчитываем.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ может стартовать в начале сентября. Белорусский тренер Скабелка, покинувший «Барыс» в межсезонье, дважды выиграл дивизион со столичной командой. Претендентами на вакантное место называли 17 специалистов.