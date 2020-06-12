В «Барысе» сделали заявление по объявлению главного тренера и подписанию новичков

Источник: РИА "Новости"

Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул «Барыс» после двух лет сотрудничества — его контракт истек 30 апреля.

— Когда мы узнаем имя нового главного тренера? Можете поделиться именами реальных претендентов на эту позицию?

— Клуб объявит имя нового главного тренера в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе.

— Будут ли еще подписаны новые игроки на ведущие позиции? Ведет ли клуб переговоры о новых приобретениях?

— Да, «Барыс» намерен укрепить состав, рассчитываем сделать одно-два подписания. Ну, а также продлить контракты тех игроков, на которых мы рассчитываем.