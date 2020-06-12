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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка после ухода из «Барыса» заявил о задаче выиграть Кубок Гагарина

Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка в интервью «Прессболу» рассказал о своих целях в «Локомотиве».

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В ярославский клуб Скабелка вернулся спустя 22 года. В 1997 году белорус в качестве хоккеиста выиграл вместе с ярославцами чемпионат России, а теперь настроен повторить этот успех уже как тренер.

«Моя карьера явно на пике? Просто есть понимание, что сил хватает, опыта всё больше, желание работать зашкаливает. А пик это или не пик… Как будто всё складывается неплохо. Но всегда нужно помнить, что расслабляться нельзя. Как сказал Майкл Джордан в фильме «Последний танец», успех — это путь от поражения до поражения.

Какова формула тренерского успеха Андрея Скабелки? Формуле предпочитаю цель. Когда она поставлена и есть силы и желания, многого можешь добиться. Ближайшая? Ты же вот вспоминал ярославское фото с чемпионским кубком в качестве игрока. Ответ, думаю, понятен, — заявил Скабелка.

Напомним, что Скабелка 3 мая подписал трехлетний контракт с «Локомотив». За два сезона с ним «Барыс» дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.

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