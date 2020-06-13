Стали известны кандидаты и фаворит на пост главного тренера «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

По информации Iltalehti, на эту должность претендуют сразу три финских специалиста: Кари Ялонен, Вилле Пелтонен и Томек Валтонен.

Стороны уже длительное время ведут переговоры. Фаворитом считается 60-летний Ялонен. По словам представителя клуба Евгения Акманова, решение о главном тренере будет принято в течение одной-двух недель.

Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год. Под его руководством «Торпедо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф в 2012 году. В сезоне-2013/14 он вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина. Четыре последних сезона он возглавлял швейцарский «Берн», с которым дважды стал чемпионом.

Пелтонен был уволен из «Лозанны» в феврале 2020 года за два тура до конца регулярного чемпионата и в настоящее время судится с бывшим клубом, который отказывается выплачивать компенсацию за увольнение.

39-летний Вальтонен в прошлом сезоне работал в клубе второго шведского дивизиона «Мора», в конце ноября был отправлен в отставку. Кроме того, возглавлял сборную Польши.