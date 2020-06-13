Стали известны кандидаты и фаворит на пост главного тренера «Барыса»
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» продолжает поиски нового главного тренера.
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» продолжает поиски нового главного тренера.
По информации Iltalehti, на эту должность претендуют сразу три финских специалиста: Кари Ялонен, Вилле Пелтонен и Томек Валтонен.
Стороны уже длительное время ведут переговоры. Фаворитом считается 60-летний Ялонен. По словам представителя клуба Евгения Акманова, решение о главном тренере будет принято в течение
Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год. Под его руководством «Торпедо» впервые в истории вышло во второй раунд
Пелтонен был уволен из «Лозанны» в феврале 2020 года за два тура до конца регулярного чемпионата и в настоящее время судится с бывшим клубом, который отказывается выплачивать компенсацию за увольнение.
39-летний Вальтонен в прошлом сезоне работал в клубе второго шведского дивизиона «Мора», в конце ноября был отправлен в отставку. Кроме того, возглавлял сборную Польши.
Напомним, последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который по окончании сезона ушел в «Локомотив». Под руководством белорусского специалиста казахстанский клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион.