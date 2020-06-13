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15:10 (мск), источник: ТАСС

Агент Лайпсика заявил, что договоренностей о переходе хоккеиста в ЦСКА еще нет

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переговоры между бывшим нападающим «Вашингтона» Брендоном Лайпсиком и московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА ведутся, договоренностей о переходе еще нет. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сергей Исаков.

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Источник: AP 2020

8 мая «Вашингтон» выставил Лайпсика на драфт отказов за оскорбительные высказывания в адрес женщин и партнеров по команде, которые он сделал в частном групповом чате. Позднее скриншоты с сообщениями из этого чата попали в социальные сети.

«Пока идут переговоры, договоренностей нет. Есть вопросы, которые надо обсудить и закрыть, чтобы подписать контракт, он должен быть на два года, — сказал Исаков. — Были еще несколько вариантов с клубами КХЛ, но предпочтение было отдано ЦСКА. Он попросил проработать вопрос по подписанию контракта именно с этим клубом».

ЦСКА ведет переговоры и со своим воспитанником — защитником Дмитрием Саморуковым, который в прошлом году стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио. «По Саморукову тоже идет переговорный процесс, и, скорее всего, в первой половине вторника решится, приедет ли он или нет. Дима на высоком уровне, имеется ввиду в Национальной хоккейной лиге и КХЛ, еще нигде не играл, поэтому решили предложить ему однолетний контракт», — отметил агент.

Саморуков был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером. В его активе также бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира. Прошлый сезон он провел в Американской хоккейной лиге.

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