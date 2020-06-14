Поговорили с Брэндоном Боченски, который теперь мэр в США: поддерживает Трампа, потратил $30 000 на выборы, остается гражданином Казахстана
Казах, который смог.
Казах, который смог.
О, нет, опять интервью про политику.
Брэндон Боченски — первый гражданин Казахстана, который стал мэром города в США. Это не шутка — у Боченски действительно есть казахстанский паспорт. А еще — пара компаний, названных в честь КХЛ и «Барыса», за который американец выступал 8 лет. Одна называется Barys Construction и возводит дома на заказ. Разумеется, из самых экологичных и износостойких материалов. Вторая — KHL Investments — занимается инвестициями.
Боченски — идеальный легионер, который быстро стал в России суперзвездой и не искал шанса вернуться в Америку.
Этих шансов у него было достаточно, хотя на драфте-2001 «Оттава» забрала Боченски лишь в седьмом раунде. Проспектов такого уровня поднимают в основу очень редко, но до определенного времени Брэндону удавалось прорываться в стартовый состав и играть по 10−20 матчей за сезон. В АХЛ у американца был полный порядок — очко за игру и безлимит по игровому времени. Он даже сыграл на чемпионате мира в 2007-м — это были славные времена, когда сборная США даже не мечтала собрать пачку звезд и привозила молодых Сутера, Кессела и Дэвида Бэкеса, к котором добавляли парней из АХЛ. Американцы тогда заняли пятое место, а Боченски набрал 2+3 и точно не был худшим в команде.
Возможно, как раз его и не хватило Казахстану в олимпийской квалификации — Брэндон полностью пропустил сезон-2017/18
Боченски вернулся через год — и это был лучший сезон в истории «Барыса». Команда прошла во второй раунд
Мы связались с Брэндоном почти сразу после выборов и узнали, можно ли американскому мэру заниматься бизнесом, сколько стоит предвыборная кампания в городе с населением в 60 тысяч человек, и как он относится к беспорядкам, которые полыхают по всей стране.
— Кажется, еще вчера вы были суперзвездой КХЛ, а сегодня стали мэром. Не слишком быстрый переход?
— Не сказал бы, что резко пошел в политику — я же бизнесмен, так что все равно был в нее вовлечен. Я пошел на эти выборы, потому что мне хотелось сделать этот город чуть лучше.
Я республиканец и поддерживаю Трампа. Мне просто близки эти идеи — свобода бизнеса, снижение налогов и smaller government (правительства штатов получают больше власти при принятии важных решений — Sports.ru).
— Я правильно понимаю, что
— Да, я родился и вырос в Миннесоте, но здесь я учился, нашел много друзей, и вся родня моей жены отсюда. Так что
Сейчас в городе закрыт ряд административных зданий, но бизнесмены понемногу начали открываться. Хорошо, что я успел провести много встреч с избирателями до того, как эпидемия достигла пика — иначе пришлось бы вообще все время общаться с людьми только в социальных сетях.
— Какие ощущения после победы?
— Мне понравился сам процесс выборов. Кандидатов было трое — я, Майк Браун (очень сложный оппонент, он управлял городом 20 лет) и Робин Дэвид, она работает в местном университете. Я бы не стал выставлять действующего мэра
У меня была неприятная история в университете — мы с другом решили напечатать денег на принтере, и нас поймали за руку. Я не скрывал этого, когда пошел на выборы и общался с людьми. Это было давно, но я помню, как над нами ржали в команде и постоянно подкалывали.
— Сколько стоит выдвижение на пост мэра?
— Вся избирательная кампания обошлась мне в 30 тысяч долларов — это не самый большой бюджет, я слышал, что другие кандидаты потратили немного больше денег. Было очень приятно, что меня поддержал Зак Паризе — мы давно дружим, играли вместе в колледже и университете, и он до сих пор выступает в НХЛ за «Миннесоту».
Могу ошибаться, но я стал первым мэром в истории
— Расскажите о
— Мне нравится этот город — помимо университета, здесь есть несколько крупных компаний, которые занимаются авиастроением. У нас хорошие возможности для роста в сфере технологий, так мы сможем стать более важной частью экономики штата.
— Как вы привлекали избирателей?
— Экономика — основной базис моей программы. Нам предстоит сделать
Я
наконец-тозакончил университет Северной Дакоты — как раз по экономическому направлению. Мне хотелось закончить образование, потому что я ушел из университета в профессионалы — как раз перед выпускным годом. Да, семья, куча дел после ухода из спорта, но это был такой челлендж — вернуться и закончить.
Я не жалел, что ушел из университета, даже когда не играл в НХЛ. Это была отличная возможность попасть в лучшую лигу — я воспользовался ей. Есть даже плюсы в том, что я вернулся спустя столько времени —
— Читал, что недавно вы инвестировали в землю рядом с
— Да, недавно я выкупил большой участок земли — отдал около двух миллионов. Это отличная земля в живописной части города, ее хотели отдать под масштабную застройку. Было непросто решиться на покупку, сейчас мы планируем продавать участки только под малоэтажное строительство семейных домов. Пока продажи идут неплохо, я надеюсь, что так будет и дальше.
— А бизнес не помешает занимать новую должность?
— Проблемы в том, что я теперь мэр — нет. Есть городской совет, который следит за тем, чтобы не возникало конфликта интересов в деловой сфере — в маленьких городах такая история выглядит абсолютно нормально.
Кстати, у меня есть паспорт Казахстана, но это тоже не проблема — в США много людей с двойным гражданством. Тем более, что Казахстан — важная часть моей жизни, даже часть моего сердца. У меня есть хорошие друзья, так что я рассчитываю туда вернуться.
В названиях моих компаний есть отсылка к карьере в КХЛ и «Барысе» — это
— Что вы думаете о беспорядках, с которыми столкнулась Америка, в том числе и ваш штат?
— Сейчас в США сложилась тяжелая ситуация —
из-занеоправданной жестокости полиции. Пара полицейских совершили ужасный проступок — люди действительно выбиты из равновесия.
В
Егор Параскун