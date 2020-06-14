Поговорили с Брэндоном Боченски, который теперь мэр в США: поддерживает Трампа, потратил $30 000 на выборы, остается гражданином Казахстана

Источник: РИА "Новости"

О, нет, опять интервью про политику.

Брэндон Боченски — первый гражданин Казахстана, который стал мэром города в США. Это не шутка — у Боченски действительно есть казахстанский паспорт. А еще — пара компаний, названных в честь КХЛ и «Барыса», за который американец выступал 8 лет. Одна называется Barys Construction и возводит дома на заказ. Разумеется, из самых экологичных и износостойких материалов. Вторая — KHL Investments — занимается инвестициями.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Боченски — идеальный легионер, который быстро стал в России суперзвездой и не искал шанса вернуться в Америку.

Этих шансов у него было достаточно, хотя на драфте-2001 «Оттава» забрала Боченски лишь в седьмом раунде. Проспектов такого уровня поднимают в основу очень редко, но до определенного времени Брэндону удавалось прорываться в стартовый состав и играть по 10−20 матчей за сезон. В АХЛ у американца был полный порядок — очко за игру и безлимит по игровому времени. Он даже сыграл на чемпионате мира в 2007-м — это были славные времена, когда сборная США даже не мечтала собрать пачку звезд и привозила молодых Сутера, Кессела и Дэвида Бэкеса, к котором добавляли парней из АХЛ. Американцы тогда заняли пятое место, а Боченски набрал 2+3 и точно не был худшим в команде.

В следующий раз на чемпионате мира он сыграл 9 лет спустя — уже в составе сборной Казахстана, которая выдала паспорта всей супертройке легионеров. Вывести сборную на новый уровень не вышло, но Боченски не отказывался играть за нее даже во втором дивизионе.

Возможно, как раз его и не хватило Казахстану в олимпийской квалификации — Брэндон полностью пропустил сезон-2017/18 из-за тяжелой травмы (даже объявлял о завершении карьеры), и без него сборная проиграла французам и уступила путевку в Корею сборной Норвегии.

Боченски вернулся через год — и это был лучший сезон в истории «Барыса». Команда прошла во второй раунд плей-офф, где как следует зарубилась с «Авангардом» Боба Хартли. Боченски стал одним из лучших бомбардиров команды и окончательно ушел из хоккея, а его свитер сразу подняли под своды новой арены «Барыса».

Источник: sports.ru

Мы связались с Брэндоном почти сразу после выборов и узнали, можно ли американскому мэру заниматься бизнесом, сколько стоит предвыборная кампания в городе с населением в 60 тысяч человек, и как он относится к беспорядкам, которые полыхают по всей стране.

— Кажется, еще вчера вы были суперзвездой КХЛ, а сегодня стали мэром. Не слишком быстрый переход?

— Не сказал бы, что резко пошел в политику — я же бизнесмен, так что все равно был в нее вовлечен. Я пошел на эти выборы, потому что мне хотелось сделать этот город чуть лучше.

Я республиканец и поддерживаю Трампа. Мне просто близки эти идеи — свобода бизнеса, снижение налогов и smaller government (правительства штатов получают больше власти при принятии важных решений — Sports.ru).

— Я правильно понимаю, что Гранд-Форкс для вас не родной город?

— Да, я родился и вырос в Миннесоте, но здесь я учился, нашел много друзей, и вся родня моей жены отсюда. Так что Гранд-Форкс стал для меня домом. Это были необычные выборы — люди голосовали из дома, заполняли бюллетени и оставляли их в почтовых ящиках. Конечно, все кандидаты немного беспокоились на этот счет — переживали, что кто-то будет жульничать, но в итоге все было в порядке.

Сейчас в городе закрыт ряд административных зданий, но бизнесмены понемногу начали открываться. Хорошо, что я успел провести много встреч с избирателями до того, как эпидемия достигла пика — иначе пришлось бы вообще все время общаться с людьми только в социальных сетях.

— Какие ощущения после победы?

— Мне понравился сам процесс выборов. Кандидатов было трое — я, Майк Браун (очень сложный оппонент, он управлял городом 20 лет) и Робин Дэвид, она работает в местном университете. Я бы не стал выставлять действующего мэра каким-то злодеем — он доктор, его уважают, но мне кажется, городу нужен был новый человек.

У меня была неприятная история в университете — мы с другом решили напечатать денег на принтере, и нас поймали за руку. Я не скрывал этого, когда пошел на выборы и общался с людьми. Это было давно, но я помню, как над нами ржали в команде и постоянно подкалывали.

Брэндон Боченски в одном из матчей за "Барыс". | Источник: РИА "Новости"

— Сколько стоит выдвижение на пост мэра?

— Вся избирательная кампания обошлась мне в 30 тысяч долларов — это не самый большой бюджет, я слышал, что другие кандидаты потратили немного больше денег. Было очень приятно, что меня поддержал Зак Паризе — мы давно дружим, играли вместе в колледже и университете, и он до сих пор выступает в НХЛ за «Миннесоту».

Могу ошибаться, но я стал первым мэром в истории Гранд-Форкс, который профессионально играл в хоккей. Хотя этого стоило ожидать — у нас хоккейный город и одна из лучших арен среди студенческих команд в стране. Я думаю, что хоккейная карьера мне даже поможет — в этом виде спорта ты учишься работать в команде. Я был капитаном в «Барысе», у нас не было супербюджета, но была хорошая команда и атмосфера — и мы попадали в плей-офф. Лидерство — еще одна важная штука, которая пригодится в политике, надеюсь, у меня получится быть лидером.

— Расскажите о Гранд-Форкс, я сходу могу вспомнить только финал Россия-Канада на МЧМ-2005.

— Мне нравится этот город — помимо университета, здесь есть несколько крупных компаний, которые занимаются авиастроением. У нас хорошие возможности для роста в сфере технологий, так мы сможем стать более важной частью экономики штата. Гранд-Форкс даже чем-то похож на Россию — здесь есть обширные поля, бывает холодно и ветрено, но город все же меньше тех, где я бывал в КХЛ.

— Как вы привлекали избирателей?

— Экономика — основной базис моей программы. Нам предстоит сделать Гранд-Форкс более привлекательным местом для бизнеса, и одна из главных идей — снижение налоговой нагрузки. Нам кажется, что сейчас она больше, чем люди могут себе позволить платить.

Я наконец-то закончил университет Северной Дакоты — как раз по экономическому направлению. Мне хотелось закончить образование, потому что я ушел из университета в профессионалы — как раз перед выпускным годом. Да, семья, куча дел после ухода из спорта, но это был такой челлендж — вернуться и закончить.

Я не жалел, что ушел из университета, даже когда не играл в НХЛ. Это была отличная возможность попасть в лучшую лигу — я воспользовался ей. Есть даже плюсы в том, что я вернулся спустя столько времени — по-другому стал смотреть на жизнь, многому научился сам.

— Читал, что недавно вы инвестировали в землю рядом с Гранд-Форкс значительную сумму. Для чего?

— Да, недавно я выкупил большой участок земли — отдал около двух миллионов. Это отличная земля в живописной части города, ее хотели отдать под масштабную застройку. Было непросто решиться на покупку, сейчас мы планируем продавать участки только под малоэтажное строительство семейных домов. Пока продажи идут неплохо, я надеюсь, что так будет и дальше.

— А бизнес не помешает занимать новую должность?

— Проблемы в том, что я теперь мэр — нет. Есть городской совет, который следит за тем, чтобы не возникало конфликта интересов в деловой сфере — в маленьких городах такая история выглядит абсолютно нормально.

Кстати, у меня есть паспорт Казахстана, но это тоже не проблема — в США много людей с двойным гражданством. Тем более, что Казахстан — важная часть моей жизни, даже часть моего сердца. У меня есть хорошие друзья, так что я рассчитываю туда вернуться.

В названиях моих компаний есть отсылка к карьере в КХЛ и «Барысе» — это что-то вроде знака уважения. Мне написали и позвонили много парней, с которыми я играл. Было круто услышать их и принять поздравления.

— Что вы думаете о беспорядках, с которыми столкнулась Америка, в том числе и ваш штат?

— Сейчас в США сложилась тяжелая ситуация — из-за неоправданной жестокости полиции. Пара полицейских совершили ужасный проступок — люди действительно выбиты из равновесия.

В Гранд-Форкс граждане уважают друг друга, у нас нет проблем с полицией, но в других городах они существуют, и это заставляет людей выходить и высказывать своей протест.