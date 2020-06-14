Федор Канарейкин: То, что прошлый сезон был случайностью, «Авангарду» надо доказать

В прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» даже без коронавируса не смог бы повторить свой успех годичной давности — выход в финал Кубка Гагарина. В этот раз подопечные Боба Хартли вылетели в первом раунде
Работавший в сезоне-2016/17 главным тренером «ястребов», Федор Канарейкин в интервью «Известиям» оценил селекцию «Авангарда» в нынешнее межсезонье и перспективы клуба в новом розыгрыше КХЛ.
— Как оцените приобретения в защиту?
— Здесь особняком стоит Алексей Береглазов. Хоккеист очень высокого уровня, но после возвращения из Северной Америки он не показывал свою лучшую игру. Прошедший сезон в «Металлурге» Алексею не удался. Впрочем, не только ему, но и почти всей команде. И сейчас переход в «Авангард» — шанс перезапустить карьеру. Будет очень серьезная смена обстановки, поскольку Береглазов покидает родной Магнитогорск, родной клуб, где провел всю свою жизнь, за исключением полугодичного отъезда в Америку. И сейчас в новой для себя среде он может раскрыться, обрести новый импульс.
— А что скажете о Дамире Шарипзянове из «Нефтехимика» и Кирилле Готовце из минского «Динамо»?
— Я не очень много матчей Минска смотрел, поэтому оценивать Готовца не готов. Что касается Шарипзянова, то в его возрасте — 24 года — пора проявлять себя в клубе с амбициями, как у «Авангарда». Надеюсь, у него получится. Он был одним из лидеров «Нефтехимика» и, судя по вызовам в сборную России на этап Евротура, уже перерос Нижнекамск и готов пробиваться в состав команды, ставящей задачу бороться за Кубок Гагарина.
— В нападении команды теперь будут играть Илья Каблуков и Сергей Толчинский.
— Илье давно нужна была игровая практика. В последнее время он нечасто проходил в состав СКА. И было понятно, что в его возрасте нет смысла сидеть в запасе.
— Из «Барыса» в «Авангард» перешел Корбэн Найт…
— В минувшем сезоне он был одним из лидеров команды. Но здесь надо учитывать, что «Барыс» вообще долгие годы очень хорошо работал на североамериканском рынке. Начиная с такой клубной легенды, как Брэндон Боченски, и продолжая мастерами уровня Найджела Доуса, Дастина Бойда, Мэтта Фрэттина, Линдена Вея, Даррена Дица и многих других. Найт из их числа. В клубе уже сформировалось своеобразное североамериканское хоккейное гетто. И условия для адаптации созданы отличные. Ребята находятся друг с другом, говорят на своем языке и чувствуют себя комфортно. Но не все они преуспевали в других клубах КХЛ, когда уезжали из Казахстана. У Бойда не получилось в московском «Динамо», у Фрэттина — в «Ак Барсе». Разве что Вей в ЦСКА и Доус в «Автомобилисте» себя проявили хорошо. К каким из этих примеров будет относиться Найт, покажет время. Но в его пользу говорит то, что «Авангард» тренирует его соотечественник канадец Боб Хартли, разговаривающий с ним на одном языке. Поэтому проблем с адаптацией у этого хоккеиста возникнуть не должно.
— Как вам обмен Сергей Широков — Александр Хохлачев?
— В «Спартаке» Хохлачев не вписывался в схемы Олега Знарка, поэтому ему переход в «Авангард» однозначно пойдет на пользу, если он будет действовать на пределе своих возможностей. А Широков тоже в
— Как оцените вратарскую линию?
— Возможно, там и нужно было бы усиление, но с продлением Эмиля Гарипова всё стало ясно. Их пара с Игорем Бобковым — нормальный вариант. А то до этого уже два сезона была чехарда, когда конкуренты Бобкова постоянно менялись то
— Кого из ушедших будет не хватать?
— Конечно, Вячеслава Войнова. Хотя
— Вы про прошлогодний финал Восточной конференции?
— Да. Это была потрясающая по уровню борьбы и самоотдачи серия. И Емелин там был символом мощи и несгибаемости «Авангарда». Аналогичной фигурой со стороны «Салавата» был Теему Хартикайнен. И их противостояние стало главным во всей этой серии. Благодаря Емелину оно решилось в пользу «Авангарда». В этом году такого уже не было, и омичи довольно блекло выглядели в первом раунде против «Салавата», в результате проиграв серию уфимцам. И сейчас им надо будет доказать, что прошлый сезон был случайностью, а настоящий «Авангард» — тот, который выходил в финал Кубка Гагарина.
Алексей Фомин