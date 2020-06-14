Федор Канарейкин: То, что прошлый сезон был случайностью, «Авангарду» надо доказать

Источник: РИА "Новости"

В прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» даже без коронавируса не смог бы повторить свой успех годичной давности — выход в финал Кубка Гагарина. В этот раз подопечные Боба Хартли вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в шести матчах уфимскому «Салавату Юлаеву». Теперь омский клуб, в последние два года базирующийся в Балашихе, собирает состав на следующий чемпионат, попутно расчищая платежную ведомость, чтобы вписаться в новый потолок зарплат лиги в 900 млн рублей.

Работавший в сезоне-2016/17 главным тренером «ястребов», Федор Канарейкин в интервью «Известиям» оценил селекцию «Авангарда» в нынешнее межсезонье и перспективы клуба в новом розыгрыше КХЛ.

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— Как оцените приобретения в защиту?

— Здесь особняком стоит Алексей Береглазов. Хоккеист очень высокого уровня, но после возвращения из Северной Америки он не показывал свою лучшую игру. Прошедший сезон в «Металлурге» Алексею не удался. Впрочем, не только ему, но и почти всей команде. И сейчас переход в «Авангард» — шанс перезапустить карьеру. Будет очень серьезная смена обстановки, поскольку Береглазов покидает родной Магнитогорск, родной клуб, где провел всю свою жизнь, за исключением полугодичного отъезда в Америку. И сейчас в новой для себя среде он может раскрыться, обрести новый импульс.

— А что скажете о Дамире Шарипзянове из «Нефтехимика» и Кирилле Готовце из минского «Динамо»?

— Я не очень много матчей Минска смотрел, поэтому оценивать Готовца не готов. Что касается Шарипзянова, то в его возрасте — 24 года — пора проявлять себя в клубе с амбициями, как у «Авангарда». Надеюсь, у него получится. Он был одним из лидеров «Нефтехимика» и, судя по вызовам в сборную России на этап Евротура, уже перерос Нижнекамск и готов пробиваться в состав команды, ставящей задачу бороться за Кубок Гагарина.

— В нападении команды теперь будут играть Илья Каблуков и Сергей Толчинский.

— Илье давно нужна была игровая практика. В последнее время он нечасто проходил в состав СКА. И было понятно, что в его возрасте нет смысла сидеть в запасе. Все-таки уже 33 года, опыт и статус такой, что надо играть. Думаю, в «Авангарде» он получит то игровое время, которое хотел, а за счет своей самоотдачи, способности бросаться под шайбу и отрабатывать в обороне поможет команде. К тому же победный опыт Каблукова в Кубке Гагарина и на Олимпийских играх должен придать омичам психологической уверенности. Что касается Толчинского, то он парень достаточно креативный и в минувшем сезоне стал очень хорошо в этом плане проявлять себя в ЦСКА, пробившись через жесткую конкуренцию среди нападающих. В общем, оба этих новичка должны помочь «Авангарду»: Каблуков больше в оборонительных действиях, Толчинский — в атакующих.

— Из «Барыса» в «Авангард» перешел Корбэн Найт…

— В минувшем сезоне он был одним из лидеров команды. Но здесь надо учитывать, что «Барыс» вообще долгие годы очень хорошо работал на североамериканском рынке. Начиная с такой клубной легенды, как Брэндон Боченски, и продолжая мастерами уровня Найджела Доуса, Дастина Бойда, Мэтта Фрэттина, Линдена Вея, Даррена Дица и многих других. Найт из их числа. В клубе уже сформировалось своеобразное североамериканское хоккейное гетто. И условия для адаптации созданы отличные. Ребята находятся друг с другом, говорят на своем языке и чувствуют себя комфортно. Но не все они преуспевали в других клубах КХЛ, когда уезжали из Казахстана. У Бойда не получилось в московском «Динамо», у Фрэттина — в «Ак Барсе». Разве что Вей в ЦСКА и Доус в «Автомобилисте» себя проявили хорошо. К каким из этих примеров будет относиться Найт, покажет время. Но в его пользу говорит то, что «Авангард» тренирует его соотечественник канадец Боб Хартли, разговаривающий с ним на одном языке. Поэтому проблем с адаптацией у этого хоккеиста возникнуть не должно.

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— Как вам обмен Сергей Широков — Александр Хохлачев?

— В «Спартаке» Хохлачев не вписывался в схемы Олега Знарка, поэтому ему переход в «Авангард» однозначно пойдет на пользу, если он будет действовать на пределе своих возможностей. А Широков тоже в общем-то в плюсе от обмена, так как, будучи москвичом, сможет играть за столичный клуб, и ему не придется никуда срываться. До переезда в Балашиху хоккеист поиграл и в Омске, и в Питере. В свое второе пришествие в «Авангард» Сергей внес ощутимый вклад в выход клуба в финал Кубка Гагарина. Но в следующем сезоне не смог удержаться на своем уровне. Сначала это случилось из-за травмы, а затем, в конце сезона, похоже был потерян контакт с Хартли. Так что его уход к лучшему и для клуба, и для самого игрока.

— Как оцените вратарскую линию?

— Возможно, там и нужно было бы усиление, но с продлением Эмиля Гарипова всё стало ясно. Их пара с Игорем Бобковым — нормальный вариант. А то до этого уже два сезона была чехарда, когда конкуренты Бобкова постоянно менялись то из-за травм, то еще из-за каких-то проблем. Сейчас есть шанс, что конкуренция между Бобковым и Гариповым поможет обоим прибавить. В прошлом сезоне тренеры не очень доверяли Эмилю, сделав ставку на Игоря. Не знаю, с чем это связано. Тут могли сказаться последствия его травм в «Ак Барсе». И, когда человек приходит в команду по ходу сезона, трудно решиться доверить хоккеисту больше игрового времени. Тут ведь никогда для тренера не бывает идеального решения. Ты ставишь человека в состав, доверяешь ему, но это еще не дает гарантии успешного результата. Иногда здесь требуется интуитивно почувствовать, как поступать. Но полагаю, что уже при подготовке к следующему сезону штаб «Авангарда» получит возможность системно готовить Гарипова, и их пара с Бобковым станет достаточно надежной.

— Кого из ушедших будет не хватать?

— Конечно, Вячеслава Войнова. Хотя плей-офф ему не удался. Но надо признать, что в большинстве своем этот сезон не получился у всей защиты омичей. Алексей Емелин и также покинувший сейчас команду Коди Франсон выглядели неважно. Возможно, виной тому травмы. Но насколько оба хороши были в свой первый сезон в «Авангарде», настолько сдали во второй. Тот же Франсон был не похож на себя образца позапрошлого розыгрыша, когда выглядел просто блестяще. А Емелин тогда вообще был настоящим лидером. Особенно это проявилось в серии против «Салавата Юлаева».

— Вы про прошлогодний финал Восточной конференции?

— Да. Это была потрясающая по уровню борьбы и самоотдачи серия. И Емелин там был символом мощи и несгибаемости «Авангарда». Аналогичной фигурой со стороны «Салавата» был Теему Хартикайнен. И их противостояние стало главным во всей этой серии. Благодаря Емелину оно решилось в пользу «Авангарда». В этом году такого уже не было, и омичи довольно блекло выглядели в первом раунде против «Салавата», в результате проиграв серию уфимцам. И сейчас им надо будет доказать, что прошлый сезон был случайностью, а настоящий «Авангард» — тот, который выходил в финал Кубка Гагарина.