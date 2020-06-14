Хоккеист Саморуков проведет следующий сезон в ЦСКА

В субботу агент Саморукова Сергей Исаков сообщил ТАСС, что ЦСКА ведет переговоры с 20-летним игроком по контракту на один сезон. На протяжении последнего сезона он выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал в 47 играх десять (два гола + восемь передач) очков.

«Это его родная страна, он может поиграть там в течение года, а когда сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершится, вернуться к нам, потому что у нас сезон продлится дольше. Я просто хочу, чтобы он развивался, и надеюсь, что он через пару лет станет хорошим защитником для “Эдмонтона”. Если он будет там седьмым защитником и не будет получать игрового времени, а мы начнем играть, то думаю, что он вернется. Он останется там только в том случае, если все стороны будут заинтересованы в этом», — рассказал Холланд.