Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
13:11 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Саморуков проведет следующий сезон в ЦСКА

ТАСС, 14 июня. Российский защитник системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Дмитрий Саморуков проведет следующий сезон в российском ЦСКА. Об этом заявил генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд, комментарий которого приводит газета Edmonton Sun.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В субботу агент Саморукова Сергей Исаков сообщил ТАСС, что ЦСКА ведет переговоры с 20-летним игроком по контракту на один сезон. На протяжении последнего сезона он выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал в 47 играх десять (два гола + восемь передач) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это его родная страна, он может поиграть там в течение года, а когда сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершится, вернуться к нам, потому что у нас сезон продлится дольше. Я просто хочу, чтобы он развивался, и надеюсь, что он через пару лет станет хорошим защитником для “Эдмонтона”. Если он будет там седьмым защитником и не будет получать игрового времени, а мы начнем играть, то думаю, что он вернется. Он останется там только в том случае, если все стороны будут заинтересованы в этом», — рассказал Холланд.

Отмечается, что одной из причин отъезда Саморукова из «Эдмонтона» является неопределенность с началом сезона в АХЛ. В настоящее время за ЦСКА выступает игравший в «Эдмонтоне» форвард Антон Слепышев.

Саморуков был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером. В его активе также бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира.

Он является воспитанником школы ЦСКА, хоккеист не провел за основную команду ни одной игры, на протяжении трех сезонов он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Гелф Сторм».

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Месси оформил новый индивидуальный рекорд в Ла Лиге
«Арсенал» планирует продлить контракт с форвардом
Экс-игрок ПСЖ близок к переходу в «Эвертон»
Экс-игрок КХЛ - мэр в США, но остался гражданином Казахстана
Итальянский боец UFC «задушил» соперника
У Ф-1 есть запасной вариант на случай отмены Гран При России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь