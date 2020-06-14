Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов обменян из «Витязя» в «Амур»

Источник: AP 2020

Минувший сезон, досрочно завершенный из-за пандемии, Якупов провел в петербургском СКА, в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). В мае он был обменян в «Витязь» на права на 21-летнего нападающего Германа Рубцова, выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и Павла Колтыгина.

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«Якупов перешел в “Амур” в обмен на денежную компенсацию», — сообщили в пресс-службе.

26-летний форвард в 2012 году был выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги. В НХЛ он провел 350 матчей за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо», в которых набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.