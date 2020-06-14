Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов обменян из «Витязя» в «Амур»
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подмосковный «Витязь» обменял нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подмосковный «Витязь» обменял нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур». Об этом ТАСС сообщили в
Минувший сезон, досрочно завершенный
«Якупов перешел в “Амур” в обмен на денежную компенсацию», — сообщили в
26-летний форвард в 2012 году был выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги. В НХЛ он провел 350 матчей за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо», в которых набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.
В КХЛ Якупов выступал за СКА с 2018 года. В сезоне-2012/13 он защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика».