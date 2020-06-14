Агент хоккеиста Саморукова ждет подтверждения от «Эдмонтона» по переходу в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд заявил, что следующий сезон 20-летний хоккеист проведет в составе армейцев, после чего вернется в систему североамериканского клуба.

«Пока еще официального подтверждения этому нет. Но такие переговоры прошли, договоренность есть, однако мы должны получить официальное подтверждение от “Эдмонтона”, что клуб отдает на год права на Диму в ЦСКА. Как только такое подтверждение будет получено, можно будет сказать, что Дима переезжает в ЦСКА», — сказал Исаков.