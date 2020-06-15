Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ. Все из-за возраста

Источник: РИА "Новости"

Спор

Президент ЦСКА очень часто попадает на тех журналистов, которые либо неподготовлены, либо просто не знают, что сказать в ответ. Игорь Есмантович снова заявил, что потолок в 900 миллионов — большая ошибка.

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И лучше, если бы сделали 1,3 миллиарда. Мол, есть какое-то «экономическое обоснование». Более того, он просил у КХЛ объяснить, почему приняли решение именно о таком потолке, но ему никто не ответил. Аргументы у главного противника экономии прежние. Российские игроки уезжают, а хорошие иностранцы к нам не поедут, так как для них главное заработать. Оба не имеют отношения к реальности. Руководитель клуба называет даже хоккеистов, которые уезжают именно из-за потолка, при этом немного лукавит, а спорить с ним не хотят.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-wPuM8-Lru8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Например, игроки СКА Александр Барабанов и Артем Зуб даже не шли на переговоры с клубом, не спрашивали про суммы, так как у них появилось предложение из-за океана, и они его приняли. Это же касается и защитника ЦСКА Александра Романова, а Михаил Григоренко отправляется за океан по семейным причинам, как и Никита Нестеров. В чем-то он прав насчет Максима Шалунова и Михаила Науменкова. Их агент не согласен с предложенными суммами, и оба решили провести сезон в Америке. Но, зная подробности переговоров, скажу, что если бы в клубе действительно бы хотели оставить хоккеистов, то сделали бы это, причем в рамках потолка.

Но самое странное говорить про «экономическое обоснование». Если бы руководитель клуба действительно получил справедливую бумагу с расчетами, то выяснил бы, что в КХЛ должен быть отрицательный «потолок».

Так что надо уж привыкнуть, что все меняется, а в дальнейшем денег на зарплаты будет еще меньше. Ровно до того момента, пока клубы не научатся зарабатывать.

Предложение

«Барыс» пытается сохранить Дастина Бойда и сделал ему предложение, над которым хоккеист думает. Трудно понять, в чем спор. Сразу же на ум приходит финансовая сторона вопроса, а канадец с казахским паспортом ищет варианты на стороне, так как в современной КХЛ он уже не считается легионером. Но Дастин уже как-то уезжал в другой клуб — провел полтора сезона в московском «Динамо» и счастья это не принесло. У игрока резко снизилась статистика, он вообще не попадал в ритм клуба (хотя у бело-голубых был весьма непростой период в жизни), и в итоге команда даже не попала в плей-офф. Бойд хоть и выступает на дефицитной позиции центрального нападающего, но нигде, кроме «Барыса» у него счастья не будет. Это как с Дмитрием Кагарлицким времен «Северстали», когда игроку требовалось безоговорочное доверие, чтобы он показывал лучший хоккей.

Дастина ценят только в столице Казахстана, там он провел лучшие годы и, по большому счету, новый контракт с клубом — благодарность ему за то, что он сделал, плюс сохранение игрока для сборной.

Уже в прошлом году к Бойду было очень много вопросов со стороны тренерского штаба, в какой-нибудь другой команде к нему бы уже несколько раз подошли во время серии из 21-го матча без голов, но в «Барысе» с пониманием относились к трудностям. Ни в одной другой команде КХЛ ему бы такого не простили и постарались бы избавиться.

Без работы

Этим летом особенно трудно приходится российским игрокам, которым перевалило за 30 лет. Я насчитал примерно три десятка хоккеистов довольно приличного уровня, которые сейчас находятся без клуба. Стало известно, что Владимир Галузин не пополнит состав «Торпедо» после того, как с ним расстался «Ак Барс». Клуб решил не предлагать контракт своему воспитаннику. Уверен, что Владимир, расставаясь с казанцами, держал этот вариант, как запасной, но теперь вообще остался без команды. Галузин не пойдет по миру, компенсация из казанского клуба плюс зарплата принесли ему серьезный доход, не уверен, что кто-то сумеет заработать такие деньги и за всю жизнь. Но тут история не о финансах.

После того, как игроку исполнилось 30 лет, найти работу становится очень непросто, хотя сейчас хоккеисты следят за своим здоровьем, а медицина по сравнению с советскими временами, когда игроков отцепляли от профессионального спорта, сделала качественный прорыв. Но все равно работодатели смотрят в паспорт, считают. Самое смешное, что повторяют «лучше мы возьмем молодого, у которого есть перспективы, чем ветерана». Словно молодые, получая возможность в родной команде, потом верой и правдой служат клубу лет семь-восемь, и не пытаются уехать за океан или перейти на более жирный контракт в более богатый клуб.

Опять же не исключено, что и Владимиру предложили какую-то маленькую зарплату, и если ему не понравились условия, то, конечно, виноват он.

Даже 10 миллионов в год — отличная зарплата, надо потихоньку привыкать, что времена безумных трат ушли, особенно в Нижнем Новгороде.

Алексей Шевченко