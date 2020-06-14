Когда-то Макдэвиду нравилось играть с Якуповым. А теперь Наиля отправили в Хабаровск
Мнение Игоря Рабинера об обмене форварда из «Витязя» в «Амур».
Мнение Игоря Рабинера об обмене форварда из «Витязя» в «Амур».
Мнение обозревателя «СЭ» об обмене форварда Наиля Якупова из «Витязя» в «Амур».
Читаю новость: «Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур». Становится грустно вне зависимости от того, для чего это сделано. И понимаю, что даже в НХЛ генеральные менеджеры, работающие в лиге и в хоккее десятки лет, далеко не Василии Кикнадзе, порой делают чудовищные ошибки. Либо так поворачивается жизнь?
Яшин и Малкин были вторыми номерами, Кучеров ушел в конце второго раунда, Дацюк — в шестом, Набоков — в девятом, лучшие друзья Панарин с Бобровским вообще не были задрафтованы. А Якупов — под первым номером!
Генеральным менеджером «Нефтяников» в этот момент был Стив Тамбеллини. Трудно предположить, что он не разбирается в хоккее. 15-й номер драфта-1978, форвард Тамбеллини выиграл Кубок Стэнли в составе «Айлендерс», сделал первый
И — внимание! — Тамбеллини был директором по тому же самому подбору игроков золотой олимпийской сборной Канады в Солт-Лейк-Сити-2002! А потом — на МЧМ (серебряном для Канады) и Кубке мира-2004 (снова золото). То есть в неумении разбираться, кто есть кто на площадке, этого человека заподозрить невозможно. Пусть даже за пять лет под его руководством «Эдмонтон» ни разу не вышел в
И вот он, Тамбеллини, выбрал Якупова под первым номером. Пожалуй, аналогичные провалы за последние
Причём первый сезон для 19-летки у Якупова в НХЛ выдался очень хорошим — 17+14 в 48 играх при «минус 4». Спустя несколько лет я брал интервью у тренировавшего его тогда Ральфа Крюгера (тренера сенсационной серебряной сборной Европы на Кубке мира-2016), и он сказал:
— Я любил Наиля. Он был очень честен и очень страстен. В том сезоне, сокращенном
из-залокаута, он стал нашим лучшим бомбардиром — будучи 19-летним новичком! Весь сезон он был первым, кто приходил на тренировку, и последним, кто со льда уходил. Каждый день. Я мотивировал его продолжать в том же духе. И мне было печально, как все повернулось в следующие пару лет. Мое преимущество, чтобы его понять, заключалось в том, что я много лет жил и работал в Европе. Родившись в Северной Америке, я могу понимать культуры по обе стороны океана. Во многих принципах моя философия совпадает с большими людьми российского хоккея. И тот же Ларионов как его агент учит своих ребят правильным вещам. Верю, что внутри Якупова сидит гораздо более сильный игрок, чем тот, каким ему дозволяют быть.
Может, останься Крюгер тренером «Эдмонтона», судьба Наиля сложилась бы совсем иначе. Так же, возможно, все было бы
Но в апреле 2013-го уволили Тамбеллини, а сменивший его Крэйг Мактавиш (вот тут — точно человек из прошлого) не дал второго шанса Крюгеру. А, возможно, главным пострадавшим стал Якупов. Но сколько после этого у него было тренеров и шансов! Ладно не сложилось у Далласа Икинза — но уж с Тоддом Маклелланом он должен был найти творческий контакт. Но нет. Еще три сезона в «Эдмонтоне», по одному в «Сент-Луисе» и «Колорадо» — и все ниже, ниже. Столько голов, сколько в 19 лет, он в НХЛ не забил уже никогда.
В 2016-м я на Кубке мира общался с Коннором Макдэвидом, и настоящий «некстван», еще выступавший с Якуповым за «Эдмонтон», говорил:
— Мне тоже очень нравится, когда мы выходим с Наилем на лед вместе. Он прекрасный игрок, у него отличный бросок. Для такого центра, как я, крайний форвард подобного стиля очень удобен. Надо только вовремя отдавать ему шайбу и создавать возможности забить.
Где четыре года спустя Макдэвид и где Якупов? Хотя и тот, и другой были первыми номерами драфта и четыре сезона играли в одной команде у одних тренеров. А то, что он россиянин, — так мало ли наших заблистали в НХЛ, начиная с несравнимо более низких позиций?
И ведь вот что интересно — это не Жердев, и о Якупове никогда не говорили как о нарушителе режима. И когда я с Наилем пару раз разговаривал — не видел вообще никаких признаков звездности, лайфстайла, не соответствующего его игре, и так далее. Он прекрасно формулировал мысли, и это говорило о том, что он далеко не пустой человек.
Или я просто мало знаю, или все проблемы были сугубо хоккейными. И психологическими. Он уперся в
Но даже вроде ты результативный прошлый сезон в СКА (23+10 в 47 матчах) ситуацию не изменил. Как и тем более — этот с 10+10 в стольких же. Есть, согласитесь, разница. Опять начало намного лучше продолжения.
Будь Якупов для армейцев реально ценен — сейчас, когда настало время расчищать ведомость
В идеальном мире Ральф Крюгер, первый тренер Якупова в НХЛ, возглавив в прошлом сезоне «Баффало», должен был пригласить свободного агента Якупова к себе в команду и реанимировать его. В мире реальном у тренера оказалось много куда более актуальных кандидатур.
Игрок, похоже, уже идет с базара. А ведь Якупову всего 26. Для хоккея — возраст самого что ни на есть расцвета. Но в случае с ним никто так уже, похоже, не считает. За восемь лет он прошёл путь от первого номера драфта НХЛ и автора 17 голов в стартовом сезоне до Хабаровска.
Рассказав всю эту историю, я подумал о том, что в ней нет никакой морали. Якупова высоко оценил на драфте профессионал. Он хорошо начал. Он не бухал и не пускался во все тяжкие. Ему давали шансы в разных командах, но он ими не воспользовался…
Вот. Жизнь, в том числе и спортивная, — она и есть про эти шансы. Даже если ты стал первым номером драфта НХЛ — и дальше тебе, кажется, медом намазано. Но так не бывает. И не бывает в жизни все по накату.
В этой истории нет явной разгадки. Не уверен, что даже сам Наиль понимает, какая кнопка в нем не сработала, какой проводок перегорел. Иначе паление бы закончилось. Хотел сказать — «с его талантом», но вспомнил слова классика о том, что «можно лечь спать талантливым, а проснуться бездарным».
Каким проснется Якупов? И не будет ли слишком поздно?
Игорь Рабинер