Олимпийский чемпион мог заработать в ЦСКА больше полумиллиарда. Но Нестеров решил уехать в Америку
Ради него ЦСКА пытался сорвать введение потолка зарплат в КХЛ.
Ради него ЦСКА пытался сорвать введение потолка зарплат в КХЛ.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович — один из тех, кто уверен: удержать хоккеистов в России или же вернуть их из Северной Америки можно одним способом — деньгами. Жесткий потолок зарплат в глазах руководителя московского клуба выглядит абсолютным и непоколебимым злом. Однако ситуация с Никитой Нестеровым в пух и прах разбивает теорию Есмантовича. Защитник «армейцев» отказался от контракта на беспрецедентный срок и огромные деньги.
Еще в начале февраля казалось, что продление контракта с Никитой Нестеровым — решенное дело для ЦСКА. Сначала в прессу проникла инсайдерская информация о том, что защитник подпишет длительное соглашение с «армейцами» на сумму $2,5 млн в год, а затем сам Нестеров выступил в прессе, где подтвердил факт переговоров. Правда, главной мотивацией остаться в России Никита выставил вовсе не деньги.
«Последние полтора года мой агент активно общается с клубами НХЛ, были серьезные предложения, от которых не
Что бы ни говорил Никита о серьезных задачах и победах, сложно поверить в том, что эти факторы могли удержать его в России. Победы мотивируют тогда, когда они не наступили и являются нереализованными целями. Но Нестеров выиграл не только Кубок Гагарина с ЦСКА, но и золото Олимпийских игр в Пхенчхане. По эту сторону Атлантики 27-летнему защитнику больше не надо никому ничего доказывать. Ну выиграл бы он с «армейцами» второй кубок, покатался бы по этапам Евротура и даже чемпионатам мира.
За пять лет в ЦСКА Нестеров мог бы получить баснословные $12,5 млн. Артемий Панарин почти столько же зарабатывает за один сезон, но,
«Мы договорились с ним в декабре, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали все, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы хотим поблагодарить его за три года в ЦСКА и пожелать удачи», — рассказал Есмантович в интервью радио «Маяк».
Так, как правило, маскируют истинные причины расставание игрока с клубом. Нечто подобное вполне может быть и на этот раз. Кивать на семейные обстоятельства выгоднее, чем признать, что даже огромные деньги не способны удержать амбициозного игрока от новой попытки покорить НХЛ. А возможно, что семейные обстоятельства появились у Нестерова уже в ходе переговоров.
Мы доподлинно не знаем, как шли переговоры между Нестеровым и ЦСКА. Менялась ли сумма контракта? Если да, то это могло повлиять на итоговое решение Никиты. Если нет, то это очень странно, и со стороны менеджмента «армейцев» в
Есмантович активнее других пытался продавить смягчение потолка зарплат. Он даже говорит о
Влияет ли Нестеров на игру также, как Шипачев? Делает ли он партнеров лучше? Можно ли вокруг него строить команду? Идут ли люди на стадионы ради него? Покупают ли джерси с его фамилией? Нет, нет и еще раз нет. Подобное, пусть и с натяжкой, можно было сказать про Вячеслава Войнова, но не про Никиту Нестерова. Даже в списке самых результативных защитников КХЛ его фамилию вы не найдете. По итогам прошлого сезона «армеец» занимает только 25 место.
Каким было итоговое предложение ЦСКА, история умалчивает. Однако очевидны две вещи.
Дмитрий Ерыкалов