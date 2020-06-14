Олимпийский чемпион мог заработать в ЦСКА больше полумиллиарда. Но Нестеров решил уехать в Америку

Источник: РИА "Новости"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович — один из тех, кто уверен: удержать хоккеистов в России или же вернуть их из Северной Америки можно одним способом — деньгами. Жесткий потолок зарплат в глазах руководителя московского клуба выглядит абсолютным и непоколебимым злом. Однако ситуация с Никитой Нестеровым в пух и прах разбивает теорию Есмантовича. Защитник «армейцев» отказался от контракта на беспрецедентный срок и огромные деньги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1299874cdf72045d199a" data-vnd="1299874cdf72045d199a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1299874cdf72045d199a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в начале февраля казалось, что продление контракта с Никитой Нестеровым — решенное дело для ЦСКА. Сначала в прессу проникла инсайдерская информация о том, что защитник подпишет длительное соглашение с «армейцами» на сумму $2,5 млн в год, а затем сам Нестеров выступил в прессе, где подтвердил факт переговоров. Правда, главной мотивацией остаться в России Никита выставил вовсе не деньги.

«Последние полтора года мой агент активно общается с клубами НХЛ, были серьезные предложения, от которых не так-то просто отказаться. Но сейчас для меня важно играть за команду, в которой могу развиваться наиболее успешно, решать серьезные задачи. Сегодня такая возможность есть. Поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем контракте. Свое будущее связываю с Россией и ЦСКА», — сказал Нестеров в интервью «Советскому спорту».

Что бы ни говорил Никита о серьезных задачах и победах, сложно поверить в том, что эти факторы могли удержать его в России. Победы мотивируют тогда, когда они не наступили и являются нереализованными целями. Но Нестеров выиграл не только Кубок Гагарина с ЦСКА, но и золото Олимпийских игр в Пхенчхане. По эту сторону Атлантики 27-летнему защитнику больше не надо никому ничего доказывать. Ну выиграл бы он с «армейцами» второй кубок, покатался бы по этапам Евротура и даже чемпионатам мира. Год-другой, и из топового защитника Нестеров окончательно бы превратился в жирного кота.

За пять лет в ЦСКА Нестеров мог бы получить баснословные $12,5 млн. Артемий Панарин почти столько же зарабатывает за один сезон, но, во-первых, их уровень вряд ли сопоставим, а во-вторых, в КХЛ при нынешней экономической ситуации никто таких денег не платит. При нынешнем курсе суммарный заработок защитника составил бы 870 с лишним миллионов. Если опираться на другие данные, по которым предложение ЦСКА составляло 150 млн в год, получается чуть меньше, но в любом случае это больше полумиллиарда. Однако этих денег Нестеров не получит. Он сам отказался от контракта, решив продолжить карьеру в НХЛ.

«Мы договорились с ним в декабре, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали все, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы хотим поблагодарить его за три года в ЦСКА и пожелать удачи», — рассказал Есмантович в интервью радио «Маяк».

Что это за семейные обстоятельства, вынуждающие игрока уезжать за тысячи километров от родной страны? Неизвестно. И нам вряд ли об этом расскажут. К формулировке «по семейным обстоятельствам» в нашем хоккее давно уже не относятся всерьез.

Так, как правило, маскируют истинные причины расставание игрока с клубом. Нечто подобное вполне может быть и на этот раз. Кивать на семейные обстоятельства выгоднее, чем признать, что даже огромные деньги не способны удержать амбициозного игрока от новой попытки покорить НХЛ. А возможно, что семейные обстоятельства появились у Нестерова уже в ходе переговоров.

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Мы доподлинно не знаем, как шли переговоры между Нестеровым и ЦСКА. Менялась ли сумма контракта? Если да, то это могло повлиять на итоговое решение Никиты. Если нет, то это очень странно, и со стороны менеджмента «армейцев» в какой-то мере даже безрассудно. Ведь $2,5 млн в начале февраля и $2,5 млн в начале июня — две разные суммы. И речь не только о курсе доллара. За это время изменилось слишком много, чтобы оставлять в силе былое предложение. Коронакризис, обвал цен на нефть, введение в КХЛ жесткого потолка зарплат, в конце концов. ЦСКА достиг предварительной договоренности с Нестеровым еще до всех этих потрясений.

Есмантович активнее других пытался продавить смягчение потолка зарплат. Он даже говорит о какой-то экономической обоснованности своего предложения установить планку на уровне 1,3 млрд, а не 900 млн. Очень интересно было бы послушать аргументы президента ЦСКА. Но все и так все понимают. Единственная экономическая обоснованность «потолка им. Есмантовича» — это интересы его клуба. Завалить Нестерова деньгами «армейцы» могли только в том случае, если бы убедили совет директоров КХЛ повысить планку на лишние 400 миллионов. Сделать это не удалось, как не удалось и оставить в команде ведущего защитника.

Представить, что в новой реальности Нестеров получал бы 150 миллионов, а то и больше, не получается при всем желании. В таком случае он стал бы самым высокооплачиваемым игроком КХЛ! Никита обошел бы даже Вадима Шипачева — объективного сильнейшего центра Европы, а пожалуй и главную звезду нашей лиги.

Влияет ли Нестеров на игру также, как Шипачев? Делает ли он партнеров лучше? Можно ли вокруг него строить команду? Идут ли люди на стадионы ради него? Покупают ли джерси с его фамилией? Нет, нет и еще раз нет. Подобное, пусть и с натяжкой, можно было сказать про Вячеслава Войнова, но не про Никиту Нестерова. Даже в списке самых результативных защитников КХЛ его фамилию вы не найдете. По итогам прошлого сезона «армеец» занимает только 25 место.

Каким было итоговое предложение ЦСКА, история умалчивает. Однако очевидны две вещи. Во-первых, Нестеров упустил шанс сорвать куш. Во-вторых, тех денег, которые ему предлагали в московском клубе, он не стоит. Ни 150 миллионов, ни даже 100 или 80. Теперь он будет пытаться трудоустроиться на здоровом рынке, где просто крепкий защитник, пусть и с маркировкой «олимпийский чемпион», ни при каких условиях не может стать самым дорогим игроком лиги. Говорят, что «Лос-Анджелес» предлагает Нестерову $1,5 млн. Деньги достойные, но при вычете налогов и эскору, получится во много раз меньше, чем совсем недавно ему обещали в ЦСКА. Полмиллиарда просочились сквозь пальцы.