Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор» Олег Мальцев

«Нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За “Трактор” выступал на протяжении 11 сезонов, провел 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков», — говорится в сообщении челябинского клуба.

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Вместе с командой Валерия Белоусова он стал бронзовым призером чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал «Кубок Германии» (1992, 1993).

«Тройка Астраханцев-Федулов-Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне 1992/1993 она стала самой результативной в чемпионате страны», — отметили в пресс-службе ХК.

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Олег Мальцев родился 15 апреля 1963 года в Челябинске. «В Ленинском районе, где он жил, проблем со льдом не было: каждую зиму заливали катки и на ТЭЦ, и во дворах. Пацаны катались даже на дорогах. Когда Олегу исполнилось 10 лет, сосед повел записывать своего сына в школу “Трактора” и Мальцева прихватили», — рассказали в клубе.

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Он играл за ЦСКА, за Казань… В 1987 году Геннадий Цыгуров (три сезона был капитаном команды, с 1977 года перешел на тренерскую работу — ред.) вернулся в «Трактор» и позвал Мальцева.

В 1993 году уральского хоккеиста задрафтовал клуб канадский Edmonton Oilers. Потом была игра за итальянскую команду. А после возвращения в Россию — за тольяттинскую «Ладу».

В последние годы Мальцев выступал за миасский «УралАЗа», за «Носту-Южный Урал» и серовский «Металлург», а в 2001 году завершил карьеру игрока.