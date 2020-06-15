Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:53 (мск), источник: "Российская газета"

Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор» Олег Мальцев

На 58-м году жизни не стало ветерана хоккейного клуба «Трактор» Олега Мальцева.

Наверх

«Нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За “Трактор” выступал на протяжении 11 сезонов, провел 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков», — говорится в сообщении челябинского клуба.

ВКонтакте

Вместе с командой Валерия Белоусова он стал бронзовым призером чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал «Кубок Германии» (1992, 1993).

«Тройка Астраханцев-Федулов-Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне 1992/1993 она стала самой результативной в чемпионате страны», — отметили в пресс-службе ХК.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олег Мальцев родился 15 апреля 1963 года в Челябинске. «В Ленинском районе, где он жил, проблем со льдом не было: каждую зиму заливали катки и на ТЭЦ, и во дворах. Пацаны катались даже на дорогах. Когда Олегу исполнилось 10 лет, сосед повел записывать своего сына в школу “Трактора” и Мальцева прихватили», — рассказали в клубе.

Читайте также
Анвар Гатиятулин стал главным тренером ХК «Трактор»

Он играл за ЦСКА, за Казань… В 1987 году Геннадий Цыгуров (три сезона был капитаном команды, с 1977 года перешел на тренерскую работу — ред.) вернулся в «Трактор» и позвал Мальцева.

В 1993 году уральского хоккеиста задрафтовал клуб канадский Edmonton Oilers. Потом была игра за итальянскую команду. А после возвращения в Россию — за тольяттинскую «Ладу».

В последние годы Мальцев выступал за миасский «УралАЗа», за «Носту-Южный Урал» и серовский «Металлург», а в 2001 году завершил карьеру игрока.

«Коллектив хоккейного клуба “Трактор” выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении коллег спортсмена.

Читайте также
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Бар "Эдди": мыльная джаз-опера с левыми идеями
Стали известны новые подробности катастрофы самолета в Пакистане
Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь