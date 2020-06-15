Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор» Олег Мальцев
На 58-м году жизни не стало ветерана хоккейного клуба «Трактор» Олега Мальцева.
На 58-м году жизни не стало ветерана хоккейного клуба «Трактор» Олега Мальцева.
«Нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За “Трактор” выступал на протяжении 11 сезонов, провел 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков», — говорится в сообщении челябинского клуба.
Вместе с командой Валерия Белоусова он стал бронзовым призером чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал «Кубок Германии» (1992, 1993).
«Тройка
Олег Мальцев родился 15 апреля 1963 года в Челябинске. «В Ленинском районе, где он жил, проблем со льдом не было: каждую зиму заливали катки и на ТЭЦ, и во дворах. Пацаны катались даже на дорогах. Когда Олегу исполнилось 10 лет, сосед повел записывать своего сына в школу “Трактора” и Мальцева прихватили», — рассказали в клубе.
Он играл за ЦСКА, за Казань… В 1987 году Геннадий Цыгуров (три сезона был капитаном команды, с 1977 года перешел на тренерскую работу — ред.) вернулся в «Трактор» и позвал Мальцева.
В 1993 году уральского хоккеиста задрафтовал клуб канадский Edmonton Oilers. Потом была игра за итальянскую команду. А после возвращения в Россию — за тольяттинскую «Ладу».
В последние годы Мальцев выступал за миасский «УралАЗа», за «Носту-Южный Урал» и серовский «Металлург», а в 2001 году завершил карьеру игрока.
«Коллектив хоккейного клуба “Трактор” выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении коллег спортсмена.