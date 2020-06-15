Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом, — сказал Морозов. — В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила и представит свое заключение совету директоров КХЛ, именно там и будет утвержден окончательный состав участников».