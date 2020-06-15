КХЛ хочет опубликовать календарь сезона-2020/21 до 19 июля

Источник: РИА "Новости"

«Мы уведомили клубы, что сезон начнется 2 сентября, — сказал Морозов. — Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ 2 сентября — это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени».

«В регламенте КХЛ существует пункт, согласно которому полностью готовый календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Если брать за основу дату начала сезона 2 сентября, то мы получаем крайний срок для календаря — 19 июля. Но мы хотим опубликовать расписание матчей раньше, это нужно для того, чтобы клубы совместно со своими партнерами начали работать с расписанием матчей как можно раньше, чтобы максимально продумать свою логистику и создать комфортные условия для зрителей», — добавил глава лиги.

Также Морозов рассказал, что сезон может быть продолжен после 30 апреля, если Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение об изменении сроков проведения чемпионата мира. «Конечно, в этом случае у нас есть желание воспользоваться этим решением IIHF и продлить хоккейный сезон в КХЛ, но говорить об этом сейчас рано, существует множество условий, при которых это станет возможным. Но для нас важно понимать, что еще не готов международный календарь у IIHF, затем мы согласуем с ФХР (Федерацией хоккея России — прим. ТАСС) план подготовки сборной. Если все факторы сойдутся, то КХЛ было бы интересно провести матчи в мае, несмотря на то, что контракты всех хоккеистов рассчитаны до 30 апреля», — сказал он.

«Поскольку весной было проработано много вариантов для продолжения этого сезона, у КХЛ уже есть несколько способов для решения в том числе и вопроса, касающегося окончания контрактов игроков. Если будет принято решение о продлении чемпионата, то КХЛ подготовит все документы для рассмотрения на совете директоров», — отметил глава КХЛ.