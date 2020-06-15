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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» и сборной Казахстана приступили к тренировкам на льду

Семеро хоккеистов «Барыса» и сборной Казахстана начали подготовку к новому сезону.

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Источник: РИА "Новости"

Защитники Леонид Метальников и Валерий Орехов, нападающие Алихан Асетов, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Антон Сагадеев и Аркадий Шестаков решили перед сборами потренироваться в столичной школе Hockey Planet. Игроки уже проводят занятия на льду.

Вместе с игроками «Барыса» тренируются хоккеисты из клубов чемпионата Казахстана и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Среди них оказался Талгат Жайлауов, который в июне перешел в «Сарыарку».

Во время загрузки произошла ошибка.

Первые сборы «Барыса» должны начаться в начале июля. Пока у команды нет главного тренера — его назначение ожидается в ближайшее время.

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