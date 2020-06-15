Хоккеисты «Барыса» и сборной Казахстана приступили к тренировкам на льду
Семеро хоккеистов «Барыса» и сборной Казахстана начали подготовку к новому сезону.
Семеро хоккеистов «Барыса» и сборной Казахстана начали подготовку к новому сезону.
Защитники Леонид Метальников и Валерий Орехов, нападающие Алихан Асетов, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Антон Сагадеев и Аркадий Шестаков решили перед сборами потренироваться в столичной школе Hockey Planet. Игроки уже проводят занятия на льду.
Вместе с игроками «Барыса» тренируются хоккеисты из клубов чемпионата Казахстана и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Среди них оказался Талгат Жайлауов, который в июне перешел в «Сарыарку».
Первые сборы «Барыса» должны начаться в начале июля. Пока у команды нет главного тренера — его назначение ожидается в ближайшее время.