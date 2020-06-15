КХЛ отправила в клубы инструкции по подготовке в условиях коронавируса

«Еще в мае мы направили во все клубы очень подробную инструкцию по проведению предсезонной подготовки в условиях пандемии. Это целый комплекс мер по профилактике и предупреждению заболевания, он включает в себя как базовые меры вроде мытья рук или обязательного ношения масок и перчаток персоналом, так и более специализированные, — отметил Морозов. — Например, абсолютно каждый сотрудник базы, ответственный за уборку помещений, будет проходить постоянное тестирование на коронавирус. В ближайшее время будет направлена обновленная информация и предусмотрены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний».